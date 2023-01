Fasnacht 2023 im Überblick: Diese Termine müssen die Narren im Westallgäu kennen

Vom Narrensprung bis zum Kinderball, vom Faschingsumzug bis zum Musikball: Im Landkreis Lindau und Umgebung ist im Fasching 2023 ganz schon was geboten.

14.01.2023 | Stand: 05:04 Uhr

Die närrische Zeit nimmt langsam so richtig Fahrt auf. Ob traditionelle schwäbisch-alemannische Fasnacht, bunter Dorffasching oder Musikball – bis zum Faschingsdienstag am 21. Februar stehen im Westallgäu und in der näheren Umgebung etliche Veranstaltungen an. Ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Samstag, 14. Januar 2023

Scheffau 20 Uhr Lumpenkapellen-Treffen in der Turnhalle

20 Uhr Lumpenkapellen-Treffen in der Turnhalle Neuravensburg 13.30 Uhr Narrensprung der Narrenzunft

13.30 Uhr Narrensprung der Narrenzunft Weitnau 17.33 Uhr Narrensprung in Kleinweiler-Hofen.

Samstag, 21. Januar 2023

Simmerberg 20 Uhr Narrenball der NZ Weilermer Schatzhüterinnen in der Turn- und Festhalle (Einlass ab 18 Jahren)

20 Uhr Narrenball der NZ Weilermer Schatzhüterinnen in der Turn- und Festhalle (Einlass ab 18 Jahren) Gestratz 20 Uhr Landjugendball in der Argenhalle

Sonntag, 22. Januar 2023

Argenbühl 13.30 Uhr Narrensprung in Ratzenried

13.30 Uhr Narrensprung in Ratzenried Isny 11.30 bis 13.30 Uhr Fasnet rund um den Narrenbaum

Freitag, 27. Januar 2023

Heimenkirch 20 Uhr Plattlerball in der Alten Turnhalle

Samstag, 28. Januar 2023

Scheidegg 14.01 Uhr Kinderball der Narrenzunft im Kurhaus

14.01 Uhr Kinderball der Narrenzunft im Kurhaus Niederwangen 19.30 Uhr Pressluft-Party der Lumpenkapelle in der Halle (Einlass ab 18 Jahren)

Sonntag, 29. Januar 2023

Grünenbach 14 Uhr Kinderball der Narrenzunft (Laubenberghalle)

Freitag, 3. Februar 2023

Simmerberg 20 Uhr Faschingsball der Landjugend in der Turn- und Festhalle

Samstag, 4. Februar 2023

Grünenbach 16 Uhr Narrensprung der NZ Burg Hohenegg

16 Uhr Narrensprung der NZ Burg Hohenegg Maierhöfen 19 Uhr Sportlerball im Ibergzentrum

(Lesen Sie auch: Die Narrenzunft Grünenbach plant 2023 einen großen Narrensprung)

Mittwoch, 8. Februar 2023

Heimenkirch 20 Uhr Mädleball in der Alten Turnhalle

Freitag, 10. Februar 2023

Opfenbach 20 Uhr Goißeball des Trachtenvereins in der Halle

20 Uhr Goißeball des Trachtenvereins in der Halle Hergensweiler 19.30 Uhr Lätscheball in der Leiblachhalle

19.30 Uhr Lätscheball in der Leiblachhalle Isny 14 bis 17 Uhr Kinderball der Narrenzunft im Kurhaus

14 bis 17 Uhr Kinderball der Narrenzunft im Kurhaus Wangen 19.11 Uhr „S’ närrische Aufwärmerle“ (kleiner Umzug aller Wangener Zünfte) mit Bewirtung am Marktplatz

Samstag, 11. Februar 2023

Heimenkirch 14 Uhr Kinderfasching in der Alten Turnhalle

14 Uhr Kinderfasching in der Alten Turnhalle Wohmbrechts 16 Uhr Narrrenbaumstellen der Narrenzunft Geisterpudel Hergatz am Rathaus

16 Uhr Narrrenbaumstellen der Narrenzunft Geisterpudel Hergatz am Rathaus Gestratz Bürgerball in der Argenhalle

Bürgerball in der Argenhalle Thalkirchdorf 19.30 Uhr Vereineball im Festsaal

(Lesen Sie auch: Satirischer Ausblick auf 2023: Was der Kaffeesatz verrät)

Sonntag, 12. Februar 2023

Scheidegg 13.31 Uhr Großer Fasnachtsumzug der Narrenzunft Scheidegg

13.31 Uhr Großer Fasnachtsumzug der Narrenzunft Scheidegg Nonnenhorn 14.11 Uhr Wagenfasnacht des Narrenvereins

Mittwoch, 15. Februar 2023

Scheidegg 14 Uhr Faschingskaffeekränzchen des Seniorenkreises im Pfarrheim

14 Uhr Faschingskaffeekränzchen des Seniorenkreises im Pfarrheim Maria-Thann Seniorenfasching in der Halle (Veranstalter Frauenbund und Bäuerinnen)

Seniorenfasching in der Halle (Veranstalter Frauenbund und Bäuerinnen) Hergensweiler 15 Uhr Kinderball in der Leiblachhalle

Donnerstag, 16. Februar

Lindenberg 19.19 Uhr Rathaussturm der „Wilden Wiebr“

19.19 Uhr Rathaussturm der „Wilden Wiebr“ Heimenkirch 20 Uhr Lumpenball in der Alten Turnhalle

20 Uhr Lumpenball in der Alten Turnhalle Scheidegg 19 Uhr Rathaussturm und Narrenbaumsetzung

19 Uhr Rathaussturm und Narrenbaumsetzung Hergensweiler 18.30 Uhr Rathaussturm

18.30 Uhr Rathaussturm Maierhöfen 13.30 Uhr Weiberfasching im Ibergzentrum

13.30 Uhr Weiberfasching im Ibergzentrum Isny 17 Uhr Rathaussturm

Samstag, 18. Februar 2023

Lindenberg 14 bis 17 Uhr Kinderfasching in der TSZ-Halle

14 bis 17 Uhr Kinderfasching in der TSZ-Halle Maria-Thann 20 Uhr Musikball in der Halle (Motto: Zoo)

20 Uhr Musikball in der Halle (Motto: Zoo) Heimenkirch 20 Uhr Musikball in der Alten Turnhalle

20 Uhr Musikball in der Alten Turnhalle Grünenbach 20 Uhr Feuerwehr-Musikball in der Laubenberghalle

20 Uhr Feuerwehr-Musikball in der Laubenberghalle Opfenbach 14 Uhr Kaffeekränzle des Frauenbundes (St.-Anna-Haus)

14 Uhr Kaffeekränzle des Frauenbundes (St.-Anna-Haus) Gestratz Lederhosen- und Dirndlball in der Argenhalle

Lederhosen- und Dirndlball in der Argenhalle Wangen 20.11 Uhr Hemadglonker-Umzug rund um den Markplatz

Sonntag, 19. Februar 2023

Maierhöfen 13.30 Uhr Umzug und Dorffasching im Ibergzentrum

13.30 Uhr Umzug und Dorffasching im Ibergzentrum Ellhofen 13.30 Uhr Kinder-Faschingsumzug mit anschließendem bunten Treiben in der Halle

13.30 Uhr Kinder-Faschingsumzug mit anschließendem bunten Treiben in der Halle Lindau 14 Uhr Narrensprung auf der Insel (Ausklang am Seehafen)

(Lesen Sie auch: Blasmusik aus Ellhofen: Die "Straußberg Musikanten" und ihre ganze spezielle Frauenquote)

Rosenmontag, 20. Februar 2023

Wangen 14 Uhr Großer Narrensprung durch die Altstadt (65 Zünfte, 6000 Hästräger)

14 Uhr Großer Narrensprung durch die Altstadt (65 Zünfte, 6000 Hästräger) Hergensweiler Rosenmontagsball der Lumpenkapelle Westallgäu

Faschingsdienstag, 21. Februar 2023