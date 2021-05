Fast 26000 Menschen sind bisher im Landkreis Lindau geimpft

Alle Intensivbetten im Kreis Lindau sind belegt. Warum Landrat Elmar Stegmann trotz sinkender Zahlen die Bevölkerung zum "Durchhalten" mahnt.

07.05.2021 | Stand: 18:04 Uhr

Es bleibt dabei: Trotz leicht steigender Infektionszahlen liegt der Landkreis Lindau bei der Sieben-Tage-Inzidenz immer noch unter dem Wert von 100. Ab Montag gibt es Lockerungen. So dürfen beispielsweise Außengastronomie und Kinos unter Auflagen wieder öffnen. Der Landrat lobt die Bürger für ihre Disziplin, bittet sie aber nicht nachzulassen: „Halten wir gemeinsam weiter durch, damit es bei dieser positiven Entwicklung bleibt“, so Elmar Stegmann.

Das Landratsamt spricht mit Blick auf die Infektionen weiter von einem „diffusen“ Geschehen. Sprich: es gibt keine größeren Ausbrüche, sondern etliche Einzelfälle und auch Familien sind betroffen. Aktuell gibt es Covid-19-Fälle in zwei Schulen und drei Kindertagesstätten, allerdings handelt es sich auch hier laut Landratsamt um einzelne Fälle.

Acht Bürger werden wegen Corona stationär behandelt

Trotz der sinkenden Zahl an neuen Infektionen gibt es weiter Menschen, bei denen Covid-19 mit schweren Verläufen verbunden ist. So müssen Stand Freitagmittag acht Bürger aus dem Landkreis stationär behandelt werden. Alle zwölf Intensivbetten in den beiden Kliniken in Lindau und Lindenberg sind belegt, davon drei mit Covid-19-Patienten, zwei müssen invasiv beatmet werden.

Im Ausschuss für Wirtschaft und Kreisentwicklung hat Landrat Elmar Stegmann am Donnerstagnachmittag vor allem drei Gründe für die Entwicklung genannt. Die steigende Zahl an Impfungen, das Verhalten der Bürger, die sich offenbar überwiegend an Abstand- und Hygieneregeln halten, aber auch die Arbeit des Gesundheitsamtes. Durch den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelinge es sehr viele Infektionen nachzuverfolgen und dadurch weitere Ansteckungen zu verhindern, so Stegmann.

Fortschritt bei Corona-Impfungen im Landkreis Lindau

Tatsächlich gibt es beim Impfen erhebliche Fortschritte. Mittlerweile sind im Landkreis 32 091 Dosen verabreicht worden, davon 4081 in Arztpraxen. 6515 Menschen sind zweimal geimpft worden, haben also den vollen Schutz. Aktuell sind im Landkreis Menschen an der Reihe, die in der Priorität 3 eingestuft sind. Darunter fallen verschiedene Berufsgruppen. So sind laut Landratsamt die Impfungen der Lehrer an weiterführenden Schulen in der laufenden Woche vorangegangen. Ein Großteil der Impfwilligen habe bereits Impftermine für diese und kommende Woche erhalten.

Lesen Sie auch

Aktuelle Corona-Lage Jeder vierte Bürger im Landkreis Lindau ist schon geimpft

In der kommenden Woche erwartet das Landratsamt für die beiden Impfzentren insgesamt 2684 Dosen – 2184 von Biontech/Pfizer, 400 von Moderna und 100 von Astrazeneca. Letztere werden nur für Zweitimpfungen genutzt.

Die Infektionszahlen im Detail (Stand 29. April)