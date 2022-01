Die Stadt Lindenberg greift für ihre Vorhaben im Jahr 2022 ordentlich in die Rücklagen. Und das nicht nur für das Hallenbad. Wie sich die Steuern entwickeln.

22.01.2022 | Stand: 05:03 Uhr

Wohl dem, der ein gut gefüttertes Sparschwein hat. Das gilt auch für die Stadt Lindenberg. Sie geht in diesem Jahr ordentlich an ihre Ersparnisse – und nimmt stolze 6,7 Millionen Euro aus den Rücklagen. Dennoch wird Lindenberg am Jahresende immer noch gut sieben Millionen Euro auf der hohen Kante haben. „Damit kommen wir aus“, sagt Stadtkämmerin Birgitt Richter mit Blick auf die kommenden Jahre, wobei das Ersparte bis 2025 noch weiter bis auf rund 3,3 Millionen Euro abschmelzen wird.