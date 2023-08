Kinderrechte spielerisch kennenlernen

Über 50 Mädchen und Buben kommen zum Auftakt des Ferienprogramms des Kinderschutzbundes Lindenberg. Warum es dabei einen Themenschwerpunkt gibt.

08.08.2023 | Stand: 17:20 Uhr

Selbst malen, Bälle werfen, Lesen, Kinderschminken und vieles mehr: Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Mädchen und Buben seit Dienstag beim Ferienprogramm des Kinderschutzbundes (KSB) auf dem Schulhof des Gymnasiums in Lindenberg. Auch am Mittwoch und Donnerstag findet es noch, jeweils von 10 bis 17 Uhr, dort statt. Hinter fast jedem der Programmpunkte steht dabei das Thema Kinderrechte.

Lange hat sich der KSB für einen „Platz der Kinderrechte“ in Lindenberg eingesetzt. Am 27. September ab 11 Uhr ist es soweit: Dann erfolgt die Eröffnung im Stadtpark. Was lag da näher, als die Kinderrechte auch zum Schwerpunktthema des Ferienprogramms zu machen?

Ferienprogramm beim Kinderschutzbund: Erlebnis für die ganze Familie

Spielen und Freizeit gehört aus Sicht von Claudia Zimmermann und Clarissa Irslinger zweifellos dazu. Sie leiten, wie schon 2022, das Ferienprogramm. Und so erwartet die Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren unter anderem der Spieleanhänger des KSB. Aber auch Lesen ist ein Kinderrecht – und das können die Buben und Mädchen in einem gemütlich eingerichteten Lesezelt. Die Stadtbücherei hat eigens Bücher zum Thema ausgesucht, so unter anderem „Justine und die Kinderrechte“.

Ferienprogramm beim Kinderschutzbund Lindenberg: Manche Mädchen und Buben genießen die Zeit beim Lesen. Bild: Olaf Winkler

Auch eine Kreativecke gibt es: Hier können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem großen Hut verewigen. Er soll bei einer Sonderausstellung im Hutmuseum zu sehen sein, die sich dem Thema Kinderrechte widmet.

Lesen Sie auch Besonderer Familienalltag im Westallgäu: Wenn Kinder immer Kinder bleiben

Und schließlich haben sich die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des KSB-Ortsverbandes auch zwei „Entdeckungsreisen“ zum Thema Kinderrechte einfallen lassen. Eine führt am Donnerstag rund um den Waldsee. Hier gilt es, Zahlen zu notieren und aufmerksam zu sein. Denn im Verlauf des Weges sind auch Fragen versteckt.

Lesen Sie auch Gewalt in der Familie: Hier bekommen Kinder im Landkreis Lindau Hilfe

Am Mittwoch und Donnerstag geht diese Form der Schnitzeljagd quer durch die Stadt. An den einzelnen Stationen sind dabei Plakate zum Thema zu sehen. Hier gilt es Fragen zu beantworten, die sich Themen wie der Privatsphäre, der Diskriminierung, dem Recht auf Bildung oder auch allgemein der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen widmen.

Ferienprogramm beim Kinderschutzbund Lindenberg: Jeder kann kommen

All das sollen die Mädchen und Buben nicht allein erleben. Denn das Ferienprogramm ist, wie in den Vorjahren, nicht als Betreuungszeit für Berufstätige konzipiert, sondern als „Erlebnis für die ganze Familie“, wie Claudia Zimmermann sagt. Insgesamt 26 Freiwillige sind für den KSB bis zum Donnerstag im Einsatz. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Lesen Sie auch

Kinderschutzbund Lindenberg/Westallgä bietet Gruppe für Alleinerziehende