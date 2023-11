Hier sind Ferienwohnungen in Lindau künftig tabu

Die Lindauer Stadträte finden: Es gibt schon genügend Ferienwohnungen in der Stadt. Dazu haben sie nun eine Entscheidung getroffen.

06.11.2023 | Stand: 10:22 Uhr

Die Lindauer Stadträte sind sich einig: Es gibt schon genügend Ferienwohnungen in der Stadt. Für Teile der Insel und Bad Schachen gibt es bereits entsprechende Beschlüsse, nun ist das Wannental dran. Dort will die Verwaltung die Zulässigkeit von neuen Ferienwohnungen über Bebauungspläne regeln. Insgesamt gibt es in diesem Gebiet vier Bebauungspläne. In einem davon waren Ferienwohnungen ohnehin schon ausgeschlossen, die drei anderen sollen dahingehend geändert werden.

