Feuerwehren üben Fahrsimulator: Hier bleibt ein Unfall ohne Folgen

90 Maschinisten aus dem Landkreis Lindau üben im Simulator Einsatzfahrten mit Blaulicht und Martinshorn. Welche Szenarien die Helfer dabei durchspielen.

24.09.2022 | Stand: 12:55 Uhr

Die Straßen sind dunkel. Regen fällt vom Himmel. Trotzdem gilt es für Markus Achberger von der Feuerwehr Ellhofen, schnell am Einsatzort zu sein. Da huscht eine schemenhafte Gestalt am Straßenrand umher. Achberger weicht aus – um gleich wieder abbremsen zu müssen. Ein Auto vor ihm rückt zwar zur Seite, macht aber nicht genug Platz zum Überholen. Zu spät. Achberger kann den Aufprall nicht verhindern. Gut, dass das alles nur eine Übung war, nichts passiert ist. Insgesamt 90 Maschinisten der Feuerwehren im Landkreis Lindau üben in diesen Wochen in einem Fahrsimulator bei einer Schulung in Grünenbach das Fahren zum Einsatz – mit Martinshorn und Blaulicht.

