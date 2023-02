Feuerwehr Lindau wählt neuen Kommandanten

Florian Kainz setzt sich gegen Max Witzigmann durch. Der Vorgang ist bayernweit wohl einzigartig. Wie Kainz die Gräben in der Wehr schließen will.

01.02.2023 | Stand: 20:01 Uhr

Vier Stunden lang zieht es Max Witzigmann am Montagabend durch. Der Kommandant berichtet bei der Jahresversammlung über die Arbeit der Feuerwehr, vergibt Beförderungen, ehrt und entlässt Mitglieder. Ab und an macht er sogar einen kleinen Scherz. Kurz vor Mitternacht steht dann fest: Er ist abgewählt. Die deutliche Mehrheit seiner Kameradinnen und Kameraden will einen Wechsel – und wählt seinen bisherigen Stellvertreter an die Spitze.

