Feuerwehr Wohmbrechts im neuen Haus: „Wir finden es super!“

Die Feuerwehr Wohmbrechts hat jetzt ihr neues Gerätehaus bezogen. An die jahrelange Vorgeschichte mag Kommandant Marco Nägele gar nicht mehr denken.

02.12.2021 | Stand: 11:37 Uhr

Aller guten Dinge sind in Sachen Brandschutz im Landkreis in diesen Wochen tatsächlich drei: Nach den Feuerwehren in Maria-Thann und Maierhöfen haben nun auch die 38 Aktiven der Feuerwehr Wohmbrechts ihr neues Gerätehaus bezogen. Dem Bau sind jahre lange Diskussionen innerhalb des Hergatzer Gemeinderats bis hin zum Prozess vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg vorausgegangen – daran mag Kommandant Marco Nägele aber nicht zurückdenken. Mit Blick auf die neuen Räumlichkeiten sagt er: „Wir finden es alle super!“