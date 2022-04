Größere Hallen und neue Maschienen: Westallgäuer Firma will 20 Millionen Euro investieren

Siloanlagen Achberg hat sich von einem Ein-Mann-Betrieb zu einer Firma mit 70 Beschäftigten entwickelt. Jetzt stellt man dort die Weichen für die Zukunft.

21.04.2022 | Stand: 08:00 Uhr

Was als Ein-Mann-Betrieb begann, ist heute ein stetig wachsendes, erfolgreiches Unternehmen: Siloanlagen Achberg plant Investitionen bis zu 20 Millionen Euro an zwei Standorten in Achberg. Das Geld soll unter anderem in die Vergrößerung der Produktionshallen und in neue Maschinen fließen. Der Großteil der Investitionen soll in den nächsten drei bis fünf Jahren abgeschlossen sein.

Gerd Maass erinnert sich noch gut an die Anfänge. 1999 wagte er als 32-Jähriger den Sprung in die Selbstständigkeit. Sein Büro in Siberatsweiler war gerade mal zwei mal zwei Meter groß, ab 2001 mietete er Büro- und Gewerbeflächen in Esseratsweiler an. 2005 bezog Maass dort dann seine erste eigene Produktionshalle. Doch der Firmensitz des Familienunternehmens, in dem seine Frau Irene für das Kaufmännische verantwortlich ist, blieb nicht lange im Wattrain 14: Nach nur drei Jahren reichte der Platz nicht mehr aus. Maass entschied sich, in Baind neu zu bauen, 2010 zog die Firma um. Und wuchs seither stetig weiter. 2012, 2016 und 2018 folgten Erweiterungen. Und jetzt steht die nächste große Investition an.

Metallverarbeitung, Elektrotechnik und Siloanlagenbau als Standbeine

Metallverarbeitung (Edelstahl, Stahl und Aluminium), Elektrotechnik und Siloanlagenbau sind die Standbeine des Unternehmens. Den größten Umsatz macht es in der Kunststoffindustrie. „Unsere Kunden sind vorwiegend namhafte Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus, die sich mit dem Lagern, Trocknen, Fördern, Mischen und Dosieren von Kunststoffgranulaten beschäftigen“, sagt Geschäftsführer Gerd Maass.

Silo Blickt optimistisch in die Zukunft: Geschäftsführer Gerd Maass. Bild: Siloanlagen Achberg

Was aussieht wie glänzende Edelstahlskulpturen, sind Lagerbehälter und Rohrleitungssysteme, Silos, Kleinbehälter, Rohrstücke und Verbindungselemente. Momentan komme noch etwas mehr als die Hälfte des Umsatzes aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber auch Polen, Italien und Frankreich haben einen guten Umsatzanteil. „Wir haben Kunden in Australien, der Türkei oder Griechenland, die regelmäßig bei uns bestellen.“

Doch die Kapazitäten am Standort reichen für das stetig wachsende Unternehmen „hinten und vorn nicht“, sagt Maass. Die Firma müsste dringend erweitern, um für ihre Kunden „die Produktionskapazitäten auszuweiten“. Aber auch die Lagerkapazitäten für Lohnfertigungsprodukte sollen ausgebaut werden, „um die Lieferkette für unsere Kunden sicherzustellen“.

Neue Gewerbeflächen in Esseratsweiler

Knapp 30.000 Quadratmeter zusätzliche Gewerbefläche an zwei Standorten in Achberg sollen dies möglich machen. In Baind sollen die dortigen zwei „Hallenschiffe“ zweigeschossig verlängert (etwa 5000 bis 6000 Quadratmeter) und ein Bürogebäude inklusive Showroom (1000 bis 1200 Quadratmeter) errichtet werden. Außerdem soll das Unternehmen künftig auch in Esseratsweiler Platz bekommen. Am östlichen Ortsrand, wo sich vor Jahren die Firma Blech und Stahl angesiedelt hat, sollen neue Gewerbeflächen entstehen.

Selbst in den vergangenen beiden Corona-Jahren konnte Siloanlagen Achberg sein Umsatzniveau steigern. Mit knapp 70 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im letzten Jahr circa 21 Millionen Euro Umsatz. Was ist das Geheimnis dieser Erfolgsgeschichte? Für Maass ist das zum einen das breit aufgestellte Angebot seiner Firma. Sie seien in der Kunststoffindustrie immer auf der Suche nach Nischenprodukten – mit Erfolg: „Da gibt es enorm viel“, sagt Maass. Der Geschäftsführer verweist zum anderen auch auf den modernen Maschinenpark mit Roboter-Schweißanlagen und Laserschneideanlagen, die es ermöglichten, dass die mittelständische Firma „mit Billigproduzenten aus Europa preislich mithalten“ kann.

Derzeit hat das Unternehmen 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn die Produktionskapazitäten hochgefahren werden, braucht es auch mehr Personal. Ist der Fachkräftemangel ein Problem? „Wir konnten in den letzten Jahren viele Auszubildende übernehmen, die sich teilweise bis in Führungsebenen hochgearbeitet haben“, erklärt Maass und betont: „Wir setzen klar auf Ausbildung.“

Eine weitere Westallgäuer Firma plant derzeit die größte Investition der Unternehmensgeschichte: Schmid aus Simmerberg.