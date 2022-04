Flüchtlinge aus der Ukraine lernen in Lindenberg jetzt Deutsch

Busunternehmer Klaus Burkhard hilft Flüchtlingen aus der Ukraine im Westallgäu. Jetzt hat er Deutschkurse in Lindenberg eingefädelt. Wer die Kurse bezahlt.

26.04.2022 | Stand: 20:04 Uhr

Während in der Ukraine weiter der russische Angriffskrieg tobt, ist die Hilfsbereitschaft für die geflüchteten Menschen im Landkreis Lindau ungebrochen. Vielerorts werden weiter Geld- und Sachspenden gesammelt. Und mit jedem Beitrag lässt sich etwas bewirken.

Flüchtlinge besuchen Sprachkurse am Humboldt-Institut

Was zum Beispiel, erklärt Klaus Burkhard. Der Busunternehmer aus Lindenberg, der sich seit den ersten Kriegstagen in der Flüchtlingshilfe engagiert, Hilfsgüter an die Grenze und Menschen in Sicherheit bringt, hat nun für 45 Geflüchtete einen Deutsch-Intensivkurs am Humboldt-Institut eingefädelt.

„Die Leute wollen unsere Sprache lernen und hier auch arbeiten“, sagt Burkhard. Aufgeteilt in drei Gruppen tun sie das nun fünf Wochen lang täglich. Am Ende erhalten sie eine Bescheinigung, die ihnen die Jobsuche erleichtern soll. Kostenpunkt für den Kurs: rund 42.000 Euro – finanziert durch diverse Spenden.

Und das soll nur der Anfang sein. Burkhard, der in Lindenberg für die Freien Wähler im Stadtrat sitzt, will möglichst noch weiteren Geflüchteten Deutschkurse ermöglichen. Deshalb hofft er auf weitere Spenden. Denn ohne gehe es nicht.

Menschen aus der Ukraine feiern Osterfest in Lindenberg

Apropos Spenden: Unterstützt mit Spenden von diversen heimischen Betrieben und vom Kinderschutzbund hat Burkhard im Hof seines Unternehmens in Lindenberg für rund 300 Geflüchtete aus der Ukraine ein orthodoxes Osterfest veranstaltet – inklusive Zelt, Essen, Getränke und Spielmöglichkeiten. Mit dem Bus hat er die Menschen dazu im ganzen Landkreis Lindau zusammengesammelt.

