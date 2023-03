Sommerflugplan 2023 des Airports Friedrichshafen: Vom Bodensee ans Meer

Der Bodensee-Airport Friedrichshafen startet in die Sommersaison. Welche Ziele neu dabei sind.

27.03.2023 | Stand: 12:40 Uhr

Am Bodensee–Airport Friedrichshafen hat mit der Umstellung der Uhren die Sommersaison begonnen. Seit Sonntag, 26. März, gilt der Sommerflugplan, wie Bernd Behrend, Sprecher des Flughafens, mitteilt. Damit seien auch die Reiseziele rund um das Mittelmeer wieder von Friedrichshafen aus zu erreichen. Antalya, Mallorca, Kreta und Rhodos werden in diesem Sommer mehrmals pro Woche angeflogen.

Zusätzlich stünden auch einige Sonderreisen im Flugplan. An ausgewählten Terminen sollen Flüge nach Jersey (Globalis Reisen), Sevilla (DER Tour) und Lourdes (Bayerisches Pilgerbüro) starten.

Lufthansa fliegt viermal täglich ab Friedrichshafen

Bis zu viermal täglich wird die Lufthansa im Sommer ab Friedrichshafen abfliegen. Über das Drehkreuz Frankfurt sollen so mehr als 300 Ziele in 95 Ländern erreichbar sein. Zudem erweiterte Wizz Air das Flugangebot nach Skopje von zwei auf nunmehr drei Abflüge in der Woche, jeweils montags, mittwochs und freitags. Ins bosnische Tuzla soll Wizz Air zweimal in der Woche fliegen.

„Wir haben den Winter für die Rekrutierung und Ausbildung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem in den Bereichen der Abfertigung, der Feuerwehr und der Flughafensicherheit genutzt, sodass wir für die Sommersaison gut gerüstet sind“, sagt Claus–Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen. Viele Fluggäste hätten im vergangenen Jahr die kleineren Flughäfen zu schätzen gelernt. Weiter sagt Claus–Dieter Wehr: „Diesen Serviceanspruch wollen wir auch dieses Jahr erneut unter Beweis stellen.“

Diese Ziele erreichen Sie im Sommer 2023 von Friedrichshafen aus

ANTALYA (AYT) Türkei

FRANKFURT (FRA) Deutschland

HURGHADA (HRG) Ägypten

KRETA, HERAKLION (HER) Griechenland

PALMA DE MALLORCA (PMI) Spanien

RHODOS, (RHO) Griechenland

SKOPJE (SKP) Mazedonien

TUZLA (TZL) Bosnien

