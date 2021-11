Flugzeug prallt gegen Felswand und stürzt bei Dornbirn in Vorarlberg ab - Pilot stirbt

Bei Dornbirn ist heute ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Pilot verlor nach dem Start in Hohenems die Kontrolle - er ist tot. Er wollte zum Flughafen Memmingen.

11.11.2021 | Stand: 11:23 Uhr

Ein Flugzeug ist am Donnerstagvormittag gegen eine Felswand bei Dornbirn im österreichischen Vorarlberg geprallt und abgestürzt. Die Maschine brannte aus. An Bord befand sich ein 51-Jähriger aus Dornbirn, der aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Cessna verlor. Er verstarb an der Unfallstelle.

Wie die Polizei mitteilt, stürzte das Kleinflugzeug kurz nach dem Start vom Flugplatz Hohenems aus ab. Ein Arbeiter sah die Maschine gegen 9.15 Uhr tief über den Steinbruch Unterklien fliegen, kurz darauf stieg Rauch vom Gelände aus auf. Der Mann meldete den Vorfall anschließend den Einsatzkräften.

Pilot war in Richtung Flughafen Memmingen unterwegs

Der Pilot hatte seinen Flug bereits einige Stunden zuvor, gegen 7.45 Uhr, gestartet. Vol.at berichtet, dass der Mann mit seiner P210N in Richtung Flughafen Memmingen unterwegs war.

Aktuell befinden sich mehrere Rettungskräfte an der Absturzstelle. Der Einsatz verläuft laut Polizei schwierig, da dichter Nebel die Sicht stark einschränkt. Zudem war das Wrack wegen der steilen Umgebung nur über Umwege zu erreichen.

