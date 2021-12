"Ich habe viele Menschen gesehen, die weitaus talentierter waren als ich": Wie es ein Allgäuer zur Tanz-WM schaffte

"Völlig blauäugig" begann Raban Bottke aus dem Westallgäu seine Tanzkarriere. Doch nun ist er am Samstag im Finale der Latein-Formationstanz WM mit dabei.

15.12.2021 | Stand: 18:48 Uhr

Sechs Minuten. Nur knapp sechs Minuten entscheiden am Samstag darüber, ob Raban Bottke aus dem Westallgäu sich seinen Lebenstraum erfüllen wird - oder ob die erste WM-Erfahrung nach all dem Training in bitterer Enttäuschung endet.

Der 23-Jährige aus Weiler tanzt am Samstag, 18. Dezember, in der ÖVB-Arena in Bremen nicht nur um den Sieg in der WM im Formationstanz-Latein. Sondern auch um den Respekt und die Anerkennung seiner Trainer vom Grün-Gold-Club Bremen (GGC), einem der angesehensten und vor allem erfolgreichsten Tanzsportvereine in der Branche.

Lateinformationstanz Weltmeisterschaft in Bremen: Allgäuer ist im A-Team dabei

"Der Druck ist hoch", sagt Bottke. "Ich bin neu im Team. Die Aufmerksamkeit der Trainer ist da nochmal anders." Denn sie beurteilen, ob Bottke dem Druck auf der WM standhalten kann. Der junge Tänzer weiß: "Man hat nur eine Chance."

Für den jetzigen Chemiestudent stand bereits nach dem Abitur fest, dass er den Latein-Formationstanz professionell angehen wollte. "Wenn ich das mache, will ich das richtig machen", nahm er sich vor und ließ seinen Worten Taten folgen: Für seinen Traum vom Tanzen ist der Sportler im Jahr 2017 vom heimischen Allgäu nach Bremen gezogen. Denn "wo kann man das besser als in Bremen beim Grün-Gold-Club?"

Beim Latein-Formationstanz muss beim Auftritt alles passen. Viele Stunden Training haben Raban Bottke und das A-Team des GGC Bremen deswegen in diesem Jahr hinter sich. Bild: Angelina Thranow

GGC Bremen gewann 2021 Deutsche Meisterschaft, nun soll der elfte Weltmeister-Titel folgen

Der Club ist seit 2007 ununterbrochen deutscher Meister, seit diesem Jahr 16. Deutscher Meister und zehnfacher Weltmeister.

Und eventuell sogar bald Elffacher? Am Samstagabend im Finale, kurz vor Mitternacht wenn die Musik beginnt, muss Raban Bottke deswegen wie die anderen im Spitzen-Team auf der Tanzfläche überzeugen. Und damit beweisen, dass es richtig war, den Neuling aus dem Westallgäu nach seinem Erfolg bei der Deutschen Meisterschaft auch für die WM zu nominieren. Dabei muss jede einzelne Bewegung sitzen - kein Arm, kein Bein zu früh sein, der Rhythmus und Ausdruck zum Klang der Musik exakt passen. (Das Video von der Choreografie sehen Sie hier)

Raban Bottke aus dem Westallgäu tritt bei Lateintanz-WM an: worauf es beim Wettkampf ankommt

Wie hält man diesem Erwartungsdruck stand? Bottke erläutert: "Das Wichtigste ist die mentale Vorbereitung." Fehler, die passieren, seien in der Regel nicht körperlicher Natur, da alle Tänzer athletisch seien. Es sei die Psyche, die einem auf Wettkämpfen zu schaffen mache, sagt Bottke. "Weil ich kopfmäßig vielleicht nicht so stark bin, dem Druck stand zu halten."

Wichtig sei vor Wettkämpfen deswegen, sich mit der Aufregung und dem Lampenfieber zu beschäftigen. Er sagt: "Die Angst, zu scheitern, muss man sich im Training immer visualisieren."

Der Allgäuer tanzte sogar mit dem A-Team des GGC Bremen live bei "Let's Dance" 2021. Unser Bild zeigt ihn hinter den Kulissen kurz vor dem Auftritt in der RTL-Show mit seiner Partnerin Melanie Sotskov. Bild: Diana Starnets/GGC (Archiv)

Während des Trainings stelle er sich deswegen immer bereits vor, dass er in der Halle vor Publikum im entscheidenden Durchgang stehe. Man müsse sich als Wettkämpfer daran gewöhnen mit dieser Aufregung konfrontiert zu sein. Denn: "Wenn man das wegschiebt, kann es sein, dass es im falschen Moment kommt. Jeder hat Lampenfieber und das steigt natürlich vor dem Auftritt. Aber man muss lernen, damit umzugehen."

Ein weiteres Kriterium für den gelungenen Auftritt am Samstag: "Man muss sich darauf verlassen, was man kann und was man tut. Unser Motto ist: Das Turnier wird im Training gewonnen, nicht bei der Meisterschaft. Das gibt Sicherheit, dass nichts schief laufen kann."

Choreo "Emozioni": Es kommt nicht nur auf die Emotionen an

Seit einem dreiviertel Jahr trainieren die Tänzer vom A-Team die Abläufe der Choreografie unter Aufsicht von Star-Trainer Roberto Albanese unermüdlich. Im Oktober stand drei Mal unter der Woche Training an. "Abends, neben Studium und Job", sagt der 23-Jährige, der in der Gastro arbeitet. Freie Zeit am Wochenende? Fehlanzeige. Da standen die Trainingslager an, die um 10 Uhr begannen und auch mal bis 18 Uhr dauerten, "je nachdem, wie viel man zu tun hat."

Bis zum WM-Finale ist für die Tänzer vom GGC jeden Tag Training in Drei- bis Vier-Stunden-Einheiten angesagt. Dabei achte man aber mehr darauf, Fehler auszubessern und die Durchgänge samt Highlights wie etwa Pirouetten zu festigen: "Wenn eine Dame sechzehn Umdrehungen auf einem Bein macht, während der Mann sie dreht, muss das funktionieren." Erfolgversprechend ist die Choreo "Emozioni" (italienisch für "Gefühle") auf jeden Fall: Damit gewannen die Bremer im November die Deutsche Meisterschaft im Latein-Formationstanz.

Wie geht’s nach der WM weiter? "Wenn wir uns tot trainieren, bringt es auch nichts"

Gerade weil die neue Choreo Publikum und Jury so überzeugte, macht sich Bottke wenig Sorgen, dass die Präsentation am Samstag nicht gut über die Bühne geht. Sie seien gut vorbereitet auf die Weltmeisterschaft. Er sagt: "Das große Problem beim Tanzen ist, das man nie fertig ist. Man strebt Perfektion an, aber man erreicht sie nie. Und wenn wir uns tot trainieren, bringt es auch nichts."

Deswegen gibt es auch für Bottke nach der WM eine kurze Pause, "damit wir alle mal durchatmen können." Über Weihnachten will der junge Tänzer Zeit mit der Familie verbringen. Im Januar geht es nämlich bereits mit den Vorbereitungen auf die Bundesliga weiter.

Bottke (r.v.) erreichte mit dem B-Team des GGC Bremen in der Saison 2019/20 den 5. Platz bei der Deutschen Meisterschaft. Seit Februar 2021 tanzt er im A-Team und gehört damit dem National-A-Kader des Deutschen Tanzsportverbands an. Bild: Volker Hey (Archiv)

Allgäuer macht bei Tanz-Weltmeisterschaft mit: Das gibt er anderen mit auf den Weg

Das Wichtigste, was er auf seinem Weg auf den Tanz-Olymp gelernt hat, sei Durchhaltevermögen. Er sagt: „Ich habe viele Menschen gesehen, die weitaus talentierter waren als ich, die es nicht geschafft haben. Weil sie aufgegeben haben.“

„Völlig blauäugig“ sei er in die Sache hineingestolpert und wusste nicht, was die Zukunft ihm bringen würde. Doch er habe stets das Ziel vor Augen gehabt, Weltmeister zu werden - und das sei den Trainern aufgefallen. „Wenn man etwas will, dann muss man das so lange verfolgen, bis man es erreicht hat“, erklärt der ehrgeizige Sportler. „Und wenn man das Ziel vor Augen hat, wird Fleiß immer vor Talent überwiegen.“

Hier kann man die Performance vom GGC Bremen live verfolgen:

Die WM Formationen Latein startet am Samstag, 18. Dezember, in Bremen. Austragungsort ist die ÖVB-Arena. (Lesen Sie auch: Let's Dance auf RTL: Allgäuer war mit GGC Bremen dabei)

Die Vorrunde beginnt um 15 Uhr und wird im Internet von Radio Bremen live im Stream übertragen. Um 19 Uhr startet die Zwischenrunde. Das Finale um 22.30 Uhr wird live im Internet auf butenunbinnen.de ausgestrahlt. Ab 23 Uhr wird das Finale vom NDR übertragen. (Lesen Sie auch: Hüftschwung-Power aus dem Allgäu: Wie sich ein 21-Jähriger aus Weiler in die deutsche Spitze tanzte)