Forscherin warnt: Diese Risiken birgt das Handy für Eltern und kleine Kinder

Psychologin Beate Priewasser spricht in Lindau über ihre Forschung zum Thema Säuglinge und Smartphones. Warum es einen bewussten Umgang mit den Geräten braucht.

11.06.2023 | Stand: 21:12 Uhr

Handys und Smartphones gehören zu unserem Alltag dazu. Doch wie wirken sich die Geräte auf Babys aus? Die Psychologin Beate Priewasser forscht zu diesem Thema. Die 47-Jährige leitet das Institut für Easy Life Care an der Paracelsus Medizinischen Universität in Salzburg (Österreich). Für die Kinder- und Jugendpsychotherapietagung in der Inselhalle ist sie nach Lindau gekommen.

