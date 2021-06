Frankreich: Spontanität und ein Käse, den es nur im Winter gibt

Claire Perrot-Minot lebt seit fünf Jahren im Westallgäu und spielt Handball beim TSZ Lindenberg. Welches Land ist mehr Fußball-begeistert?

17.06.2021 | Stand: 06:27 Uhr

Das hätte ja jetzt nicht unbedingt sein müssen: Weltmeister Frankreich hat Deutschland den EM-Auftakt ordentlich vermiest. Über das knappe 1:0 dürften sich aber zumindest die 171 Franzosen gefreut haben, die laut Landratsamt m Landkreis Lindau leben.

Zumindest diejenigen davon, die sich für Fußball interessieren. Dazu gehört Claire Perrot-Minot nur bedingt. Die 29-Jährige, die seit 2016 in Deutschland lebt und an der Hochschule in Kempten arbeitet, liebt einen anderen Sport: Sie spielt Handball beim TSZ Lindenberg.

Wir haben die Sigmarszellerin, die aus der Region Franche-Comté im Osten Frankreichs kommt, gebeten, uns ihre Heimat vorzustellen. Über Fußball geht es dabei auch ein bisschen.