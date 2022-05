Frau für Bürgermeister gesucht: Diese Aktion hat sich Sigmarszell diesmal ausgedacht

Jörg Agthe ist immer noch Single. Die Bürger seiner Gemeinde Sigmarszell wollen das ändern. Allerdings kann sich der Bürgermeister nicht so schnell entscheiden.

Schon im vergangenen Jahr haben die Sigmarszeller zum 1. Mai ihrem Bürgermeister eine Kontaktanzeige der besonderen Art beschert. Doch Jörg Agthe ist noch Single. Aber den Sigmarszellern gehen die Ideen nicht aus. Sie haben sich auch heuer bemüht, dem Schultes eine Partnerin zu vermitteln.

Bürgermeister Jörg Agthe war überrascht, als er vom dritten Maibaumstellen in seiner Gemeinde zurück zum Rathaus fuhr: Vor der Gemeindeverwaltung warteten auf einer Bank zwei Frauen auf ihn. Die „Mitfahrbank“ hatten seine Sigmarszeller organisiert. Die wollen ihren Bürgermeister nämlich nicht länger ohne Frau sehen.

Auf der Bank vor dem Rathaus sitzen plötzlich zwei Single-Frauen

Jörg Agthe setzte sich also in die Mitte der beiden Frauen und sie fragten ihn, ob er mitfahren möchte – zum Bodensee oder ins Allgäu. Denn links und rechts an der Bank waren Schilder mit „Allgäu“ und „Lindau“ angebracht. „So schnell konnte ich mich nicht entscheiden“, sagt Jörg Agthe.

Gekannt hatte er die Frauen nicht und die wollten auch nicht mit der Sprache rausrücken, woher sie kommen. „Sigmarszellerinnen waren sie nicht“, sagt Agthe. Schließlich kenne er die jungen Leute aus dem Ort. „Dem Dialekt nach zu urteilen kamen aber beide aus dem Westallgäu“, sagt der Bürgermeister.

Ausgedacht haben sich die Aktion wieder die Jungs von der Jugendfeuerwehr, die auch im Maibaumclub sind, glaubt Bürgermeister Agthe. Er habe sich über die Aktion aber gefreut. „Das war echt wieder ein guter Scherz“, sagt Agthe. „Der gute Humor zeichnet sich darin aus, wenn die lachen können, über die der Scherz gemacht wird.“

Beeindruckt ist er von der Organisation im Hintergrund. Denn die Sigmarszeller müssen sich untereinander abgesprochen haben. Als ihr Bürgermeister am Abend gegen 18 Uhr von Bösenreutin und Niederstaufen zum Rathaus fuhr, standen sie schon da. „Dann habe ich es kapiert“, sagt Agthe. Denn die Bank mit den drei Kissen stand bereits am Morgen vor dem Rathaus – da waren aber noch keine Frauen da.

Bürger von Sigmarszell suchen Frau für ihren Bürgermeister

Auch im vergangenen Jahr hatten sich die Sigmarszeller etwas Besonderes für ihren Bürgermeister ausgedacht: Sie stellten einen Maibaum mit rotem Herz vor dem Rathaus auf. Darauf haben sie in großen Lettern „Bürgermeister sucht Frau“ und daneben die Telefonnummer des Bürgermeisters geschrieben.

Die Reaktionen darauf waren damals überwältigend – auch weil die überregionale Presse berichtete. Agthe hatte hunderte Zuschriften aus der ganzen Welt bekommen. Daraufhin hatte er sich sogar mit der ein oder anderen Frau getroffen. Aber der Funke ist dabei nicht übergesprungen.

Ob es bei den Frauen von der Mitfahrbank vielleicht dazu kommt, steht noch aus. Am 1. Mai ist jede der beiden alleine zurück nach Hause gegangen. Aber sie haben dem Bürgermeister ihre Nummern dagelassen, erzählt Agthe. „Und um mich bei ihnen zu bedanken, muss ich sie auf jeden Fall noch anrufen.“

Aber ein Problem bleibt: Nach wie vor fehlt dem vielbeschäftigten Bürgermeister die Zeit für eine Frau, denn er ist täglich von früh bis spät im Einsatz für die Gemeinde.

