Frauen-Eishockey in Lindenberg: Tore wie am Fließband

Die „Lindians“ gewinnen ihr Heimspiel gegen Wangen zweistellig. Unter den Torschützinnen ist sogar eine Olympiateilnehmerin. Wer hinter der Mannschaft steckt.

02.02.2022 | Stand: 12:05 Uhr

Frage: Wie viele Tore passen in 60 Minuten Eishockey? Antwort: locker ein Dutzend. Exakt zwölf Treffer gab es jedenfalls beim Hobby-Freundschaftsspiel zweier Frauen-Mannschaften in Lindenberg zu sehen. Die gastgebenden „Lindians“ gewannen deutlich mit 11:1 gegen die MTG Wangen.

Die beiden Hobbymannschaften sind jeweils ein bunt gemischtes Team von Anfängern, Fortgeschrittenen oder auch ehemaligen Spielerinnen. Die Altersspanne reicht von Jugendlichen bis zu Über-50-Jährigen. Der Spaß steht an erster Stelle.

Die „Lindians“ gibt es seit Anfang 2016. Dahinter verbirgt sich eine Spielgemeinschaft des TV Lindenberg und des EV Lindau. Die Mannschaft nimmt zwar nicht an einem Ligaspielbetrieb teil, trainiert aber regelmäßig – und misst ihre Kräfte immer mal wieder bei Freundschaftsspielen.

„Es war ein richtig cooles Spiel, wir haben wirklich Fortschritte gemacht und von allen Seiten großes Lob bekommen“, sagte Katharina Förster. Die ehemalige Weltcup-Buckelpistenfahrerin und Olympiateilnehmerin war eine von fünf Torschützinnen bei den Gastgeberinnen. Außerdem trafen noch Mia Hele, Karla Böller, Kathrin Bast und Nici Olesko.

Wangen kündigt eine Revanche an

Den Ehrentreffer für Wangen erzielte Kathrin Hofmann. Und trotz des deutlichen Ergebnisses waren auch die Gästespielerinnen mit den drei Mal 20 Minuten zufrieden. „Trotz Niederlage hat es mega Spaß gemacht“, sagte Nadine Strebel und kündigte zugleich eine Revanche an: „Wir würden die nächste Herausforderung annehmen und uns erneut dem harten Kampf gegen die Lindians stellen.“

"Lindians" trainieren in Lindenberg und Lindau

Lesen Sie auch

Eishockey-Oberliga Fünf Gegentore in zwölf Minuten: EV Lindau verliert zweistellig

Die „Lindians“ trainieren immer am Donnerstagabend in Lindenberg mit den Trainern Harry Böller und Marvin Kremling (zugleich Kinder- und Jugendtrainer beim TV Lindenberg) sowie am Mittwochvormittag in Lindau mit Trainer Specer Eckart (auch Jugendtrainer beim EV Lindau).

Die Damen der MTG Wangen trainieren zum Teil auch am Donnerstagabend in Lindenberg auf dem Kunsteisplatz am Waldsee mit. Ihre eigenen Trainingszeiten sind Freitag- und Sonntagabend, ihr Coach ist Christian Hofmann.