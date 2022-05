Unberechtigt PCR-Tests durchgeführt - Ermittlungen gegen Testzentrum-Betreiber aus Friedrichshafen

Der Betreiber eines Corona-Testzentrums in Friedrichshafen soll unberechtigt rund 360 PCR-Tests durchgeführt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Ravensburg ermitteln gegen den Betreiber eines Corona-Testzentrums in Friedrichshafen, weil dieser unberechtigt zahlreiche PCR-Tests angeboten und bescheinigt haben soll. Wie die Ermittler berichten, waren Ungereimtheiten bei PCR-Test-Bescheinigungen aus dem Testzentrum aufgefallen.

Deshalb ordnete das zuständige Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg im März die Durchsuchung des Corona-Testzentrums im Bereich der Schanzstraße in Friedrichshafen an. Dabei beschlagnahmte die Polizei Beweismittel, die den bestehenden Verdacht weiter erhärteten.

Wie die Folge-Ermittlungen ergaben, soll der 40-jährige Tatverdächtige im Zeitraum zwischen November 2021 und Februar 2022 Bescheinigungen über PCR-Tests ausgestellt haben, obwohl er nicht dazu berechtigt war. Er hatte von den zuständigen Gesundheitsbehörden lediglich die Berechtigung, Antigen-Schnelltests und sogenannte PoC-PCR-Schnelltests durchzuführen und die Ergebnisse zu bescheinigen.

Testzentrum-Betreiber soll rund 360 PCR-Test unberechtigt durchgeführt und falsche Zertifikate ausgestellt haben

Insgesamt rund 360 PCR-Tests sollen in dem Testzentrum unberechtigt durchgeführt worden sein. Die Tests inklusive der falschen digitalen PCR-Test-Bescheinigungen stellte der 40-Jährige offenbar unwissenden Menschen in Rechnung und erwirtschaftete so einen fünfstelligen Euro-Betrag innerhalb kurzer Zeit.

Das zuständige Gesundheitsamt hatte das Testzentrum bereits nach Bekanntwerden der Verdachtsfälle umgehend geschlossen.

Gegen den 40-Jährigen wird unter anderem wegen gewerbsmäßigen Betruges und Fälschung beweiserheblicher Daten strafrechtlich ermittelt.

