Friseurmobil aus dem Westallgäu: Mit den Scheren im Koffer zu den Kunden

Seit zehn Jahren kommt Friseurin Verena Franke aus Schönau zu ihren Kunden nach Hause. Für ihren Jubiläumstag hat sie etwas Besonderes geplant.

31.05.2022 | Stand: 13:14 Uhr

Ohne ihren Schneidekoffer geht Verena Franke (früher Eugler) aus Schönau nicht zur Arbeit: Die 34-Jährige ist Friseurin und betreibt seit zehn Jahren den mobilien Friseurservice Schnipp’s Drive. Anlässlich ihres Jubiläums will sie alle Einnahmen am 1. Juni an die Ukraine-Hilfe spenden.

Vor allem Familien zählen zu ihrem Kundenkreis. „Als ich angefangen habe, dachte ich, dass das Angebot vor allem etwas für ältere Menschen ist“, erinnert sich Franke. Doch dies sei nicht der Fall. Gerade Familien mit Kindern würden den Luxus genießen, wenn die Friseurin nach Hause kommt. „Das war eine Marktlücke, als ich damals angefangen habe“, sagt Franke.

Juni ist der letzte Monat für Verena Franke

Nun beginnt im Juni ihr vorerst letzter Monat als mobilie Friseurin. „Ich gehe danach in Mutterschutz und will dann ein Jahr in Elternzeit machen“, sagt sie. Obwohl sie inzwischen mit ihrem Mann in Ravensburg lebt, will sie ihren Westallgäuer Kunden treu bleiben. „Viele kommen von Anfang an zu mir, das ist ein toller Treue-Beweis.“

Besonders in Erinnerung bleiben Verena Franke von den vergangenen zehn Jahren die Hochzeiten, die sie regelmäßig begleitet hat. „Das ist eine einmalige Situation, da liegen die Nerven blank.“ So hat sie schon einmal einen Knopf an einem Brautkleid angenäht, den Brautstrauß zum Fotoshooting hinterher gefahren oder eine Braut nach einem Kreislaufkollaps mit Cola und Salzstangen wieder aufgepäppelt. „Da bin ich dann nicht nur Friseurin, sondern auch Seelsorgerin.“

Ihre Termine sind genau getaktet, mit ihrem Friseurmobil fährt sie von Kunde zu Kunde, Pausen dazwischen gibt es kaum. Je nach Auftrag unterscheidet sich ihr Equipment. Neben ihrem Schneidekoffer, der immer dabei ist, hat sie einen Volumenwellen-Koffer, ein Sortiment an Makeup und verschiedene Haarfarben und Tönungen.

