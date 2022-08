Fritz Ilgens Schwimmstil ist ein Alleinstellungsmerkmal

Über 5000 Schwimmer aus 38 Nationen messen sich ab Sonntag bei den Masters in Rom. Der Lindauer Fritz Ilgen reist als Titelverteidiger an.

Von Susanne Backmeister

29.08.2022 | Stand: 20:14 Uhr

Über 5000 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 38 Nationen messen sich bei der der Europameisterschaft der Masters in Rom. Mit dabei ist auch Fritz Ilgen vom TSV 1850 Lindau. Er tritt in seiner Paradedisziplin Rückenschwimmen in der Altersklasse 85 gleich dreimal an: An diesem Dienstag auf der Distanz von 50 Metern, am Donnerstag folgen die 200 Meter und einen Tag später stehen die 100 Meter in seinem Terminkalender. In genau diesen Disziplinen holte Ilgen bei der vergangenen EM 2018 in Kranj in Slowenien nicht nur dreimal Gold, sondern verbuchte auch zwei Europarekorde in seiner Altersklasse.

