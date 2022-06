Früherer Meistertrainer: Peter Alber kehrt zum FV Weiler zurück

Peter Alber übernimmt beim FV Rot-Weiß Weiler einen wichtigen Posten. Was seine Aufgaben sind, wer noch zurückkehrt und was der FC Bayern mit Weiler zu tun hat.

Peter Alber ist zurück beim FV Rot-Weiß Weiler. Der 61-Jährige bildet zusammen mit dem Zweiten Vorsitzenden Hansi Heim ab sofort die neue Sportliche Leitung beim Landesligisten. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind unter anderem die Kaderzusammenstellung sowie das Scouting.

Bisher hatte sich Alexander Dreier (40) als Teammanager um diese wichtigen Bereiche gekümmert. Der langjährige Kapitän der Rot-Weißen legt jetzt aus zeitlichen und familiären Gründen allerdings eine Fußballpause ein.

Peter Alber hat den FV Weiler II zweimal zum Aufstieg geführt

„Der Verein kennt mich – und ich kenne den Verein“, sagt Alber. Der Lindenberger, der auch als Tennistrainer in der Region bekannt ist, war viele Jahre als Jugendtrainer beim FVW tätig. Etliche seiner damaligen Schützlinge bilden das Gerüst der aktuellen Mannschaft.

Später führte er die Zweite Mannschaft als Trainer zweimal zum Aufstieg: 2011 in die Bezirksliga, 2019 zurück in die Kreisliga A. Damals hatte Alber schon eng mit Landesliga-Trainer Jürgen Kopfsguter zusammengearbeitet. „Die Chemie stimmt, das harmoniert“, sagt Alber.

Peter Alber (rechts) hat mit Jürgen Kopfsguter beim FV Rot-Weiß Weiler schon zusammengearbeitet. Unter anderem in der Saison 2018/19. Bild: Shakral Photography // Florian Wolf

Nach dem siebten Platz in der gerade abgelaufenen Saison und dem Weggang von sechs Spielern, darunter langjährige Stammkräfte wie Kapitän Dominik Dieing oder Andreas Hane, sieht Alber die Rot-Weißen personell im Umbruch: „Die Mannschaft bekommt ein neues Gesicht und eine neue Hierarchie.“

Ein halbes Dutzend Neuzugänge stehen für diesen Prozess bereits fest, darunter Michael Schmid (FC Wangen) sowie die "Unterschiedspieler" Samuel Riegger und Mathias Stadelmann, die beide nach ihrer Fußballpause ebenfalls zum FVW zurückkehren und in der Landesliga angreifen.

FV Weiler spielt gegen U19 von Bayern München und Eintracht Frankfurt

Aber nicht nur die Erste Mannschaft ist sein Aufgabenbereich. „Es ist mittelfristig auch wichtig, den eigentlichen Kader der Zweiten zu stärken“, hebt Alber hervor. Der FVW II hat nach einer schwierigen Saison den Klassenerhalt in der Kreisliga A geschafft, hatte dabei allerdings regelmäßig Unterstützung aus dem Landesliga-Team. Junge Spieler wie David Christmann, Niclas Brugger oder Niklas Jork haben häufig doppelt gespielt – manchmal sogar zweimal über 90 Minuten.

Die Vorbereitung der Landesliga-Mannschaft beginnt am 4. Juli. Geplant sind ein halbes Dutzend Testspiele. Unter anderem geht es wieder gegen die U19-Bundesligisten Eintracht Frankfurt (27. Juli) und Bayern München (3. August). Weitere Gegner sind der FC Hittisau, SV Beuren, TSV Tettnang und SV Kressbronn.

Zudem wird Weiler den Württembergischen Fußballverband am 30. Juli beim IBFV-Cup in Lindau vertreten. Zu diesem Turnier schicken alle an den Bodensee angrenzenden Regionen jeweils einen Vertreter.

