Früherer Sternekoch belebt 700 Jahre alte Allgäuer Dorfwirtschaft

Die alte Dorfwirtschaft mit den braunen Schindeln, der Lüftelmalerei an der Fassade und dem Biergarten vor der Türe hatte es ihm sofort angetan. „Das war wie Liebe auf den ersten Blick“, erzählt der 54-jährige Benjamin Breitenbach. Der frühere Sternekoch aus Stuttgart sorgt für neues Leben in der über 700 Jahre alten Dorfwirtschaft „Zum Bären“ in Eglofs ( Westallgäu). Seit einem knappen halben Jahr betreibt er das Gasthaus, in dessen ersten Stock er mit seiner Familie gezogen ist.

„Wir hatten im vergangenen Jahr im Internet gelesen, dass ein Pächter gesucht wird - und waren sofort Feuer und Flamme“, erzählt Breitenbach. Das Allgäu kannte die Familie bereits von zahlreichen Urlauben. „Die Region hat uns schon immer begeistert.“

Auf die Speisekarte im „Bären“ setzten die Breitenbachs von Beginn an bodenständige Gerichte: Kässpatzen, Maultaschen, Schnitzel oder Zwiebelrostbraten. „Alles regional und selbst gemacht“, sagt Breitenbach. Die Küche sei der Tradition des ehrwürdigen Hauses in der Nähe der Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg angepasst. Breitenbach kocht selbst, seine Frau Mareike (43) übernimmt Service, Büroarbeit und den Dienstplan für die sieben Mitarbeiter.

Neue Pächter im Gasthof "Zum Bären" in Eglofs: Benjamin Breitenbach bringt lange Erfahrung mit

Die Breitenbachs fühlen sich in ihrem neuen Zuhause buchstäblich pudelwohl. Neben den Kindern Leonard (11), Valentin (8) und Julius (3) ist auch der Hund der Familie, Königspudel „Bayou“, mit ins Allgäu gezogen. „Der Freizeitwert ist einfach wunderbar. Wenn es die Zeit zulässt, gehen wir wandern, radeln oder schwimmen“, schwärmt das Ehepaar, das zuletzt den Gasthof „Waldhorn“ in Stuttgart-Vahingen betrieb.

Seine berufliche Sternstunde erlebte Breitenbach 2006: Sein damaliges Restaurant „Breitenbach“ in Stuttgart-Heslach wurde mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Dort hatte er sich mit mediterraner, asiatischer und deutscher Küche einen Namen gemacht. „Auf den Stern hatte ich viele Jahre hingearbeitet“, erzählt der gelernte Koch und Küchenmeister nicht ohne Stolz. Für seinen Platz unter den Spitzenköchen zahlte er einen hohen Preis. „An manchen Tagen habe ich von sechs bis 23 Uhr durchgearbeitet“, sagt er. Mit der Geburt seines ältesten Sohnes trat er 2012 kürzer. Er tauschte sein Sterne-Haus gegen ein Restaurant in Sindelfingen mit gut schwäbischer Küche; später führte er das „Waldhorn“ in Stuttgart.

Jetzt genießt er in Eglofs die Landluft. „Wir wurden hier sehr herzlich aufgenommen. Wir haben unsere ersten Stammgäste und es kommen immer mehr Gäste von auswärts“, erzählen die Breitenbachs. Sie seien angekommen in einem neuen Lebensabschnitt, der sie in eine alte Dorfwirtschaft führte.

