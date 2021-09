Fußball-Bezirksliga: TSV Heimenkirch gewinnt Spitzenspiel mit 1:0

Viertes Spiel, vierter Sieg: Der Matchplan von Trainer Fredy Huckenbeck geht auch gegen Aufstiegsanwärter Oberzell auf. Das einzige Tor fällt schon sehr früh.

06.09.2021 | Stand: 05:56 Uhr

Großer Jubel am Rehwinkel: Der TSV Heimenkirch hat das Spitzenspiel in der Bezirksliga Bodensee für entschieden. Der Tabellenführer gewann zuhause gegen den SV Oberzell mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages erzielte Lukas Selig für die Westallgäuer schon nach zehn Minuten.

Viertes Spiel, vierter Sieg: Der Matchplan des Trainers ist im Duell der beiden derzeit wohl besten Mannschaften der Liga aufgegangen. „Wir haben hoch attackiert – damit ist der Gegner nicht zurechtgekommen“, sagte Trainer Fredy Huckenbeck. Bei sommerlicher Temperaturen spulten seine Jungs im Top-Spiel ein beeindruckenendes Laufpensum ab, gaben keinen Ball verloren, setzten nach und ließen den Gästen dadurch keine Ruhe. „Es war unfassbar, was die Spieler bei der Arbeit gegen den Ball geleistet haben“, sagte Huckenbeck.

Markus Hutterer serviert für Lukas Selig

Beflügelt wurde der Tabellenführer durch das frühe 1:0: Markus Hutterer überlief auf der linken Seite die gegnerische Abwehr, legte scharf zurück, Nino Hartinger ließ die Kugel durch – und Lukas Selig traf ins lange Eck (10.).

Kurz darauf hätte es eigentlich schon 2:0 stehen müssen, doch in einer Aktion fanden gleich zwei Treffer keine Anerkennung: Gästekeeper Moritz Harting parierte einen Freistoß von Dennis Griebel wohl erst hinter der Linie – und als Hutterer den Abpraller versenkte, entschied der Unparteiische auf Abseits.

Heimenkirchs Abwehr hat Oberzells Offensive im Griff

Von einer solchen Einschussmöglichkeit konnte Aufstiegsanwärter Oberzell derweil am Rehwinkel nur träumen: Die ohne Punktverlust und ohne Gegentor angereisten Oberschwaben hatten keine einzige klare Torchance. Abgesehen von ein paar Standards war die hoch gelobte Offensive um Andreas Kalteis und Martin Bleile von TSV-Abwehrchef Michael Schiegg und seinen Nebenleuten komplett abgemeldet.

Als in der zweiten Halbzeit langsam die Kräfte schwanden, konnte sich Heimenkirch in Überzahl darauf verlegen, das 1:0 klug zu verwalten und ab und an zu kontern.