Fünf neue Bahnhalte im Landkreis: Verkehrsministerium gibt 2,8 Millionen für Planung aus

Das kündigt der bayerische Verkehrsminister an. Ein Durchbruch für die fünf frühere Zughaltestellen im Landkreis, die reaktiviert werden sollen?

17.09.2022 | Stand: 09:56 Uhr

Die Begeisterung war groß, als Freistaat und Bahn 2015 ankündigten, innerhalb von zehn Jahren fünf Bahnhalte im Landkreis Lindau wiederzubeleben. Doch dann herrschte jahrelanger Stillstand, und schließlich stellten neue Kostenberechnungen das ganze Projekt in Frage. Das führte zu viel Ärger bei Kommunalpolitikern, verbunden mit entsprechender Rückmeldung Richtung München. Gestern nun erklärte das Verkehrsministerium des Freistaats, 2,8 Millionen Euro für die Planung der fünf Bahnhalte in die Hand zu nehmen. Wird es damit wahrscheinlicher, dass in Hergensweiler, Schlachters, Weißensberg, Aeschach und Oberreitnau einst wieder Züge halten?

