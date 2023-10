„Für uns wie Olympische Spiele“: Oberreuter war beim internationalen Zirkusfestival in Italien

Elmar Kretz aus Oberreute war beim Internationalen Zirkusfestival von Italien. Dort hat der Oberreuter mit seiner Pferdedressur fünf Sonderpreise abgeräumt.

22.10.2023 | Stand: 15:13 Uhr

Die Begeisterung ist Elmar Kretz noch Tage nach der Rückkehr aus Italien anzumerken. „Es war ein Wahnsinn“, sagt er über das Internationale Zirkusfestival in Latina, südlich von Rom gelegen. Fünf Tage, neun Aufführungen und fünf Preise – so lässt es sich in nackten Zahlen zusammenfassen. „Für uns war das wie Olympische Spiele“, sagt Elmar Kretz.

