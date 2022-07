Fußball: Weiler freut sich auf Eintracht Frankfurt und Bayern München

Landesliga gegen U19: Der FV Rot-Weiß Weiler erwartet den Bundesliga-Nachwuchs von Eintracht Frankfurt und Bayern München. Wann die zwei Testspiele stattfinden.

24.07.2022 | Stand: 05:26 Uhr

In der Saisonvorbereitung stehen dem FV Rot-Weiß Weiler noch zwei Highlights bevor. Der Landesligist bekommt es mit den A-Junioren von Eintracht Frankfurt und Bayern München zu tun.

A-Jugend von Eintracht Frankfurt kommt am 27. Juli nach Weiler

Das Heimspiel gegen die U19 von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt steigt am Mittwoch, 27. Juli, ab 18 Uhr. Das Team von Trainer Jürgen Kramny ist Dritter in der Bundesliga geworden – und war bereits vor einem Jahr in Weiler. Damals musste das Testspiel nach 70 Minuten wegen eines Gewitters beim Stand von 1:2 abgebrochen werden.

Testspiel: U19 des FC Bayern kommt am 3. August nach Weiler

Eine Woche später kommt die U19 von Bayern München nach Weiler. Das Heimspiel findet am Mittwoch, 3. August, ebenfalls ab 18 Uhr sattt. Gegen den Bundesliga-Neunten von Trainer Danny Galm hatte der FVW im Vorjahr ein Testspiel knapp mit 0:1 verloren. Damals kamen 400 Zuschauer.

Der Eintritt zu beiden Spielen ist frei. Im Rahmenprogramm gibt es jeweils unter anderem eine Trikotverlosung.

WFV-Pokal: Weiler gewinnt, Heimenkirch verliert

Das erste Pflichtspiel der Saison hat der FV Rot-Weiß Weiler derweil gewonnen. Ohne zu glänzen hat der Fußball-Landesligist mit einem souveränen 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den Ligakontrahenten TSV Eschach die zweite Runde des WFV-Pokals erreicht.

Pirmin Fink (22.) und Kapitän Raimond Hehle (75.) trafen für die Hausherren, die von Beginn an das Spiel machten und defensiv kaum etwas zuließen. Chancen hatten sie aber vor allem erst nach dem Seitenwechsel. Ihr Debüt gaben die beiden Brasilianer Nery da Silva und Matheus Felipe.

Die Landesliga Württemberg beginnt für den FVW am 7. August in Dotternhausen. Eine Woche später kommt Aufsteiger TSV Heimenkirch zum Derby, der sein Pokalspiel gegen den SV Oberzell mit 1:3 (1:3) verloren hat (Tor: Michael Schiegg).