Die SpVgg Lindau ist der einzige Fußballverein im Bezirk Bodensee, der kein warmes Wasser hat. Dem Vorsitzenden des Kreisligisten platzt endgültig der Kragen.

30.10.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Das kalte Wasser in den Duschen erhitzt in Lindau nach wie vor die Gemüter der Sportler. Oberbürgermeisterin Claudia Alfons hat versprochen, nach einer technischen Lösung zu suchen, geringe Wassermengen über Elektroboiler zu erhitzen. Was ein Zugeständnis an die Vereine sein sollte, ist für Michael Lehmann, Vorstand der SpVgg Lindau, „der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt“. Ihm platzt der Kragen.

