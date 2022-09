FV Weiler siegt und ist neuer Tabellenführer in der Landesliga

Der FV Rot-Weiß Weiler gewinnt bei seinem "Angstgegner" FV Ravensburg II verdient mit 3:1 und klettert auf Platz 1. Ausgerechnet ein Verteidiger trifft doppelt.

Der FV Rot-Weiß Weiler ist neuer Tabellenführer in der Fußball-Landesliga. Er gewann auswärts bei seinem „Angstgegner“ FV Ravensburg II mit 3:1 (1:0) und zog somit am FC 07 Albstadt vorbei, der am Vortag überraschend bei Aufsteiger Sulmetingen gestolpert war. „Besser kann es nicht laufen – pünktlich zum Oktoberfest“, sagte Trainer Jürgen Kopfsguter nach dem ersten Sieg in Ravensburg seit fast fünf Jahren.

Die Rot-Weißen, bei denen Leon Gorgol ein starkes Startelf-Debüt auf der linken Seite hinlegte, zeigten eine richtig konzentrierte Leistung. Sie waren griffig und zielstrebig, hatten mehr und auch die deutlicheren Chancen als der Gegner. Allerdings: Auch Keeper Lasse Fink war gegen die U23 des Oberligisten gefordert: „Er hat uns ein paar Mal im Spiel gehalten.“ Etwas Glück hatte Weiler beim 1:0, als eine Flanke von Michael Riedesser im langen Eck landete (37.).

Michael Riedesser trifft doppelt für Weiler in Ravensburg

Nach der Pause war es ein offenes Duell, in dem Elias Gresser für die Hausherren ausglich (55.). „In der Phase hat man gemerkt: Die Mannschaft, die das nächste Tor schießt, wird wohl gewinnen“, sagte Kopfsguter. Und das war seine Elf: Nach Freistoß von Dennis Schwarz (neunte Torvorlage) köpfte Riedesser das 2:1 und krönte seine tolle Leistung (78.). Joker Andreas Reichart machte schließlich den Deckel drauf für die Rot-Weißen, die durch Gorgol und Nery noch zwei Pfostenschüsse hatten (90.+1).

Der FV Weiler ist in der Landesliga seit sieben Spielen ungeschlagen

So blieb der FVW zum siebten Mal in Folge ungeschlagen (sechster Sieg). Und das trotz eines Mini-Kaders mit zwölf Feldspielern – und der Arbeitseinsätze beim Zeltaufbau an diesem Wochenende. Zur Belohnung gibt es vom Coach einen trainingsfreien Montag, um Kräfte zu sammeln – „und dann geht die Reise weiter“, sagte Kopfsguter, der einmal mehr die Mentalität seiner Jungs lobte.

Der nächste Halt des Tabellenführers ist das Oktoberfest-Heimspiel: Weiler erwartet Aufsteiger TSG Ehingen im Raiffeisenbank-Stadion (Samstag, 1. Oktober, 15 Uhr)

FV Ravensburg II - FV Rot-Weiß Weiler 1:3 (0:1)