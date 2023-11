Gäste zahlen künftig mehr: Stiefenhofen erhöht den Kurbeitrag kräftig

Die Gemeinde Stiefenhofen erhöht den Kurbeitrag deutlich. Sogar mehr als Gästeamtsleiterin Birgit Spieler vorschlägt. Welche Argumente es dafür gibt.

12.11.2023 | Stand: 05:02 Uhr

Der Gemeinderat Stiefenhofen hat eine deutliche Erhöhung des Kurbeitrages beschlossen. Von bislang 80 Cent steigt er auf 1,20 Euro pro Tag – ein Plus von 50 Prozent. Gästeamtsleiterin Birgit Spieler relativierte dies: Für den Urlauber, der durchschnittlich eine Woche im Ort verbringt, bedeutet das Mehrausgaben in Höhe von 2,80 Euro: „Das ist ein Kaffee“.

Zuletzt hatte Stiefenhofen vor zehn Jahren den Kurbeitrag erhöht. Inzwischen lag die Gemeinde mit ihren 80 Cent pro Übernachtung im Vergleich mit den Nachbarkommunen weit unter dem Durchschnitt. So berechnen Oberreute und Weiler-Simmerberg aktuell 1,40 Euro, Scheidegg 2,20 Euro und Maierhöfen sowie Grünenbach einen Euro.

Viel in Tourismus investiert: Stiefenhofen hat viel Geld in Wanderwege gesteckt

Viel habe die Gemeinde in den letzten Jahren rund um den Tourismus investiert, zeigte Spieler den Mitgliedern des Gemeinderates auf. So flossen zuletzt 9000 Euro in den Erhalt der Wanderwege, knapp 5000 Euro in den vielfach fotografierten Blickrahmen oberhalb von Holzleute, 15.000 Euro in die Neugestaltung des Internetauftritts und knapp 18.000 Euro in die Mitgliedschaft bei Westallgäu Tourismus. Hinzu kommen Personalkosten von 38.500 Euro. Mit Blick auf zuletzt 26.000 Übernachtungen im Ort und 250 Zweitwohnungsbesitzer, die einen Pauschalbeitrag zu bezahlen haben, lagen die Einnahmen 2022 bei knapp 29.000 Euro.

Gemeinsam mit Marlene Lutz von der Verwaltungsgemeinschaft schlug die Gästeamtsleiterin deshalb eine Erhöhung des Kurbeitrages von 80 Cent auf 1,10 Euro pro Übernachtung vor. Zweitwohnungsbesitzer sollten aus ihrer Sicht künftig 40 statt bislang 32 Euro jährlich zahlen.

Mehreinnahmen ermöglichen touristische Projekte

Die so kalkulierten Mehreinnahmen von 9500 Euro pro Jahr sollten aus Spielers Sicht dann auch neue touristische Projekte ermögliche. Beispiele sind eine Webcam und ein Rundwanderweg am Balzerberg sowie eine Aussichtsschaukel. Konkret steht zudem die Anschaffung neuer Ortseingangsschilder auf dem Plan.

Schnell zeigte die Diskussion im Gemeinderat, dass die vorgeschlagene Erhöhung mit Blick auf das Angebot nicht ausreicht. „Zwingend notwendig“ sei die Erhöhung, sagte Philip Wolf. Für den Gast sei der Mehrpreis „ein Witz“. Niemand werde aufgrund des Kurbeitrages seinen Urlaubsort auswählen. Manfred Grath erinnerte an die gute Loipenqualität und brachte einen jährlichen Kurbeitrag in Höhe von 50 Euro für Zweitwohnungsbesitzer ins Spiel.

Lesen Sie auch Wanderausstellung "Geliebte Gabi" kommt in den Bayerischen Landtag

Hubert Lerpscher hätte es zwar besser gefunden, wäre häufiger und in kleinen Schritten erhöht worden, aber nach zehn Jahren sei eine deutliche Anhebung angemessen. Tobias Keck mahnte, die Erhöhung auch prozentual zu sehen. Letztlich schlug Bürgermeister Christian Hauber eine Erhöhung auf 1,20 Euro pro Übernachtung und auf 42 Euro für Zweitwohnungsbesitzer vor. Hiergegen stimmte am Ende nur Manfred Grath, der sich eine höhere Jahrespauschale gewünscht hätte.

Insgesamt kann die Gemeinde nun wohl 12.500 Euro mehr im Jahr verbuchen, sofern sich die Gästezahlen nicht verändern.

Lesen Sie auch

Bürgerversammlung Oberreute: Das hat die Gemeinde 2022 alles beschäftigt