Eine Garage samt Scheune ist in Kressbronn in Brand geraten. Die Feuerwehr versucht aktuell zu verhindern, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergreifen.

24.02.2023 | Stand: 17:47 Uhr

Eine Garage in Kressbronn am Bodensee ist am Freitag in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, stand die Garage am späten Freitagnachmittag in Flammen, sie schnell auf die darüber liegende Scheune übergriffen.

Brand in Kressbronn: Feuer könnte auf angrenzendes Wohnhaus übergreifen

Aktuell steht das komplette Gebäude in Vollbrand. Dass das Feuer auch auf ein angrenzendes Wohnhaus übergreifen, kann die Polizei nach aktuellen Informationen nicht ausschließen. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.

Weitere Informationen folgen.

