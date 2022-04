Gastronomen im Westallgäu: „Wir sind noch nicht über dem Berg“

Gastronomen und Hoteliers im Landkreis Lindau suchen händeringend nach Personal. Welche Rolle die Flüchtlinge aus der Ukraine spielen könnten.

08.04.2022 | Stand: 20:03 Uhr

„Zwei Jahre mit Schließungen, Vorgaben und Einlasskontrollen“ haben die Mitglieder des Kreisverbandes des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes hinter sich, wie ihr Vorsitzender Ludwig Gehring (Lindenberg) jetzt bei der ersten Kreisversammlung nach zwei Jahren coronabedingter Pause bilanzierte. Und auch wenn es aktuell keine Auflagen gibt: Die Sorgen der Branche sind groß. Steigende Kosten für Energie, Personal und Lebensmittel auf der einen Seiten, Personalmangel auf der anderen: „Wir sind noch nicht über dem Berg“, stellte Gehring fest.

Auf die Gäste in den Hotels und Restaurants kommen Preiserhöhungen zu. „Die Preise müssen angepasst werden. Sonst lassen sich nicht die notwendigen Gewinne erzielen“, plädierte Bezirksgeschäftsführer Jochen Deiring für eine Erhöhung. Denn die Alternative wäre aus seiner Sicht ein Sterben weiterer Betriebe. Das habe es schon vor Corona gegeben, erinnerte Gehring. Ein besonders extremes Beispiel im Landkreis aus seiner Sicht ist Oberreute. Dort habe es einst 17 Gastwirtschaften gegeben, „heute sind es drei.“

Das neue Führungstrio im Kreisverband Lindau des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (von links): Michael Ziegler, Ludwig Gehring und Markus Stöckeler bei der Kreisversammlung der Wirte in Lindenberg. Bild: Olaf Winkler

Einer der Gründe für diese Entwicklung und zugleich eines der Hauptthemen der Versammlung: der Personalmangel. Hier hofft Gehring auf eine mögliche Entlastung durch Arbeitskräfte aus der Ukraine. Doch Claudia Würth und Stephan Fingerle von der Agentur für Arbeit in Lindau hatten diesbezüglich keine positiven Nachrichten für die Mitglieder. 350 Flüchtlinge seien im Landkreis zwar inzwischen offiziell registriert – davon aber niemand als arbeitssuchend.

Kontakte haben einige Gastronomen über einen ehemaligen Berufsschullehrer nach Vietnam. Einen Auszubildenden von dort stellt beispielsweise Christian Grunert vom „Lindenberger Hof“ ein. Und Claudia Würth wusste zu berichten, dass es auch erste, in Mexiko angeworbene, Arbeitskräfte im Landkreis gibt.

Personalsituation in der Gastronomie: Früher 50 Bewerbungen, heute nur noch drei

„Im EU-Raum ist es sehr schwierig geworden“, sagte Würth. Noch vor wenigen Jahren sei die Teilnahme an Berufsinformationsmessen in Bulgarien erfolgreich gewesen. „Da hatten wir im Anschluss 50 Bewerbungen“, erinnerte Fingerle. Zuletzt seien es drei gewesen. Den Grund sah er in den verbesserten Arbeitsbedingungen in dem südosteuropäischen Land.

Lesen Sie auch

AfD-Kreisverband Lindau-Westallgäu Wechsel bei der AfD im Landkreis Lindau: Wer ist neu an der Spitze?

Aus Sicht des Bezirksgeschäftsführers hat die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt „nichts mit unserer Branche zu tun“. Die Einstellung zur Arbeit habe sich durch Corona geändert. Die Arbeit zuhause sei attraktiv – ebenso wie ein freies Wochenende. Von negativen Erfahrungen mit neuen Angestellten berichtete Alexandra Veh vom Montfort-Schlössle in Lindau. Sie ist jedoch davon überzeugt, dass die aktuelle Einstellung von Arbeitskräften eine „Wohlstandserscheinung“ sei. Und: „Das wird sich wieder ändern.“

Gastwirt aus Scheidegg: verkürzte Ausbildungszeit

Markus Stöckeler vom Gasthaus Hirschen in Scheidegg warb für eine verkürzte Ausbildungszeit. Attraktiver werde eine Lehre durch den gestiegenen Verdienst: Seit April erhalten Azubis im ersten Lehrjahr 1000 Euro, informierte Deiring über den aktuellen Tarifvertrag.

Eines hoffen Gastronomen und Hoteliers in besonderer Weise: Dass es nicht wieder zu Betriebsschließungen kommt. Denn: „Wir wurden zu Bittstellern“, sagte Gehring mit Blick auf die gezahlten Überbrückungshilfen. Besonders ärgerlich aus Sicht der Mitglieder war, dass in dieser Phase nur geringe oder gar keine Zahlungen aus Betriebsschließungsversicherungen erfolgten.

Als positiv hat Gehring die „strahlenden Gesichter bei den Gästen“ nach der Wiedereröffnung erlebt. „Das ist wichtig für die Psyche“, sagte der Kreisvorsitzende.

So wurde gewählt:

Für weitere drei Jahre haben die Mitglieder des Kreisverbandes des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes bei ihrer Versammlung in Lindenberg Ludwig Gehring (Lindenberger Hof, Lindenberg) zu ihrem Kreisvorsitzenden gewählt.

Ihm stehen zwei neue Stellvertreter zur Seite: Michael Ziegler (Hotel Gasthof Ziegler, Lindau) und Markus Stöckeler (Hotel Gasthaus Zum Hirschen, Scheidegg).

Schriftführer bleibt Hans-Jörg Witzigmann (Gasthof Zur Kapelle, Nonnenhorn), Kassier Bodo Hartmann (Waldsee-Hotel, Lindenberg).

Revisoren sind künftig Heidrun Müller (Gitzenweiler Hof, Lindau) und Wolfgang Marte (Hotel Gasthaus Adler, Nonnenhorn).

Lesen Sie auch

Weiler-Simmerberg: Kultwirt betreibt "Taferne" seit 30 Jahren

Der "Gaukler in Oberstaufen braucht neue Pächter

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".