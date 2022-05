Ein Brautkleid, zwei Hochzeiten - eine Schneiderin aus Opfenbach verkauft getragene Brautkleider

Maßschneiderin Julia John aus Opfenbach verkauft getragene Brautkleider. Worauf sie bei der Auswahl achtet und wieso die nicht älter als drei Jahre sein dürfen.

15.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die meisten feiern nur einmal im Leben ihren großen Tag, die Hochzeit – doch für das Brautkleid kann es durchaus einen zweiten großen Auftritt geben. Diesen Gedanken hatte Maßschneiderin Julia John aus Opfenbach. Vor einem Jahr hat sie im Westallgäu ein kleines Atelier eröffnet, in dem sie maßgeschneiderte Brautkleider anfertigt und verkauft. Nun bietet sie auch einmal getragenen Brautkleider auf Kommission an. Das heißt: „Ich nehme die Kleider an, und wenn sie nach zwölf Monaten nicht verkauft werden, gehen sie an die Besitzerin zurück.“

