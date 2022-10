Gebürtige Ukrainerin aus Ellhofen: "Die Welt wird nicht mehr, wie sie war"

Die gebürtige Ukrainerin Tetyana Schiattarella lebt seit 2006 in Ellhofen. Sie hat Angst um ihren Bruder, Freunde und Verwandte. Wie geht sie damit um?

05.10.2022 | Stand: 10:05 Uhr

Für Tetyana Schiattarella ist die Welt am 24. Februar eine andere geworden. „Und ich weiß, es wird nicht mehr wie früher.“ Dann ergänzt sie leise: „Auch ich werde nicht mehr wie früher.“ Die 45-Jährige stammt aus einer Stadt, deren Name zurzeit oft in den Nachrichten genannt wird: Saporischja. Ihr 40-jähriger Bruder lebt noch dort. Gott sei Dank sind die Eltern jetzt hier, sie wohnen bei Tetyana Schiattarella in Ellhofen.

2006 kam die gebürtige Ukrainerin nach Deutschland, seit 2017 besitzt sie die deutsche Staatsbürgerschaft. Tetyana Schiattarella arbeitet als Leiterin der Hauswirtschaft in der Prinzregent-Luitpold-Klinik in Scheidegg und ist Mitglied des Integrationsbeirats im Landkreis Lindau. Als Putins Armee die Ukraine angegriffen hat, war sie wochenlang im Alarmzustand. Die Angst um die Eltern, den Bruder, die Freunde ließ sie keinen Moment los. Sie hatte ihre Kontakte auf Whatsapp und Telegram ständig im Blick, sog Nachrichten auf. Sie weinte sehr viel – und war irgendwann am Rand ihrer Kräfte.

Jetzt, sieben Monate später, dreht sich noch immer ihr ganzes Denken um den Krieg in der Heimat. Und doch sagt Tetyana Schiattarella: „Es ist komisch – irgendwie gewöhnt man sich daran.“ Sie musste eine Strategie finden, mit den schlimmen Ereignissen umzugehen, Nachrichten dosiert aufnehmen, nicht jede Minute aufs Handy schauen.

Bei jedem Alarm mussten ihre Eltern in den Schutzraum

Die Eltern, die sich erst weigerten, den Sohn in der Ukraine zurückzulassen, änderten bald ihre Meinung. Bei jedem Alarm mussten die beiden 72-Jährigen über viele Treppen aus dem sechsten Stock in den Schutzraum steigen, Licht und Aufzug waren abgestellt. „Mein Bruder hat sie angefleht: Geht, dann bin ich mobiler.“ Wie erleichtert war Tetyana Schiattarella, als sich die Eltern zur Flucht entschieden und sie sie an der polnischen Grenze abholen konnte. In der 800.000-Einwohner-Stadt Saporischja haben viele Leute irgendwann nicht mehr auf die Sirenen gehört. Zuletzt wurden die Angriffe wieder häufiger. Mitten in der Nacht heulen die Sirenen. Schiattarellas Bruder schläft jetzt im Treppenhaus oder im Schutzraum. Zur ukrainischen Armee wurde er aus gesundheitlichen Gründen noch nicht eingezogen. „Das kann sich jederzeit ändern.“

Bilderstrecke

Der Krieg von oben: Diese Satellitenbilder zeigen den russischen Angriff auf die Ukraine

1 von 11 Satelliten dokumentieren den Krieg in der Ukraine aus großer Höhe. Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild etwa zeigt russische Bodentruppen mit Militärfahrzeugen in einem Konvoi nordöstlich von Iwankiw in der Ukraine, der sich in Richtung Kiew bewegt. Bild: dpa/Maxar Satelliten dokumentieren den Krieg in der Ukraine aus großer Höhe. Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild etwa zeigt russische Bodentruppen mit Militärfahrzeugen in einem Konvoi nordöstlich von Iwankiw in der Ukraine, der sich in Richtung Kiew bewegt. Bild: dpa/Maxar 2 von 11 Dieses von Maxar Technologies bereitgestellte Satellitenbild zeigt einen Militärkonvoi nordwestlich von Invankiv in der Ukraine. Bild: dpa/Maxar Dieses von Maxar Technologies bereitgestellte Satellitenbild zeigt einen Militärkonvoi nordwestlich von Invankiv in der Ukraine. Bild: dpa/Maxar 3 von 11 Ein Militärkonvoi nordwestlich von der ukrainischen Stadt Invankiv. Bild: dpa/Maxar Ein Militärkonvoi nordwestlich von der ukrainischen Stadt Invankiv. Bild: dpa/Maxar 4 von 11 Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt Schäden am Flugplatz von Tschuhujiw nach Angriffen des russischen Militärs auf den Stützpunkt. Bild: dpa/Maxar Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt Schäden am Flugplatz von Tschuhujiw nach Angriffen des russischen Militärs auf den Stützpunkt. Bild: dpa/Maxar 5 von 11 Hubschrauber und Fahrzeuge auf dem Flugplatz Bolschoi Bokow in Belarus. Bild: dpa/Maxar Hubschrauber und Fahrzeuge auf dem Flugplatz Bolschoi Bokow in Belarus. Bild: dpa/Maxar 6 von 11 Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt russische Bodentruppen, die sich der Stadt Nowa Kachowka in der Ukraine nähern. Bild: dpa/Maxar Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt russische Bodentruppen, die sich der Stadt Nowa Kachowka in der Ukraine nähern. Bild: dpa/Maxar 7 von 11 Ein beschädigter Flugzeughangar, der durch die Luftangriffe und schweren Kämpfe rund um den Flughafen Kiew-Hostomel beschädigt wurde. Bild: dpa/Maxar Ein beschädigter Flugzeughangar, der durch die Luftangriffe und schweren Kämpfe rund um den Flughafen Kiew-Hostomel beschädigt wurde. Bild: dpa/Maxar 8 von 11 Dieses Satellitenbild zeigt russische Bodentruppen mit Militärfahrzeugen in einem Konvoi nordöstlich von Iwankiw in der Ukraine, der sich in Richtung Kiew bewegt. Bild: dpa/Maxar Dieses Satellitenbild zeigt russische Bodentruppen mit Militärfahrzeugen in einem Konvoi nordöstlich von Iwankiw in der Ukraine, der sich in Richtung Kiew bewegt. Bild: dpa/Maxar 9 von 11 Kampfhubschraubern auf dem V.D. Bokov Flugplatz in der Nähe von Mazyr, Belarus. Bild: dpa/Maxar Kampfhubschraubern auf dem V.D. Bokov Flugplatz in der Nähe von Mazyr, Belarus. Bild: dpa/Maxar 10 von 11 Dieses Satellitenbild zeigt das nördliche Ende eines Konvois russischer Fahrzeuge südöstlich von Iwankiw. Bild: dpa/Maxar Dieses Satellitenbild zeigt das nördliche Ende eines Konvois russischer Fahrzeuge südöstlich von Iwankiw. Bild: dpa/Maxar 11 von 11 Dieses Satellitenbild zeigt die Ausrüstung der Bodentruppen und einen Konvoi in Khilchikha, Belarus. Bild: dpa/Maxar Dieses Satellitenbild zeigt die Ausrüstung der Bodentruppen und einen Konvoi in Khilchikha, Belarus. Bild: dpa/Maxar 1 von 11 Satelliten dokumentieren den Krieg in der Ukraine aus großer Höhe. Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild etwa zeigt russische Bodentruppen mit Militärfahrzeugen in einem Konvoi nordöstlich von Iwankiw in der Ukraine, der sich in Richtung Kiew bewegt. Bild: dpa/Maxar Satelliten dokumentieren den Krieg in der Ukraine aus großer Höhe. Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild etwa zeigt russische Bodentruppen mit Militärfahrzeugen in einem Konvoi nordöstlich von Iwankiw in der Ukraine, der sich in Richtung Kiew bewegt. Bild: dpa/Maxar

Saporischja ist bekannt geworden durch das größte europäische Atomkraftwerk, das gut 100 Kilometer entfernt liegt. Die Großstadt selbst ist bislang nicht von den Russen besetzt, wohl aber große Teile der Oblast, also des Verwaltungsgebiets Saporischja, in dem Putin ein Scheinreferendum über den Anschluss an Russland abhalten ließ. Für ein von Russen besetztes Dorf, in dem Verwandte leben, hat Schiattarella Lieferungen von Medikamenten mit organisiert. Der Bruder besorgte die Medizin, ein ehemaliges Nobelrestaurant in der Stadt diente als Zentrale für die Spenden. Freiwillige brachten die Medikamente mit dem Auto von dort in das Dorf. Manchmal brauchten sie drei Tage für 80 Kilometer Strecke. Ukrainische Militärposten, russische Besatzer und Artillerie hielten sie auf oder zwangen sie zu großen Umwegen.

Wegen des Kriegs Freunde verloren

Lesen Sie auch

Tetiana Kuzyk erzählt „Wir beten für einen warmen Winter“ - Wie es unserer Autorin im ukrainischen Tschernihiw geht

Tetyana Schiattarella hat Freunde verloren. Mit den russischen Verwandten der Mutter mag sie nicht mehr telefonieren, weil sie über den Krieg nicht sprechen können. Zu einer Freundin in St. Petersburg brach sie den Kontakt ab, zu unterschiedlich sind die Haltungen zum Krieg. „Und auch hier hatten wir russlanddeutsche Freunde, die sagen, Putin macht alles richtig.“ Schiattarella ist empört: „Dabei haben die doch die Möglichkeit, sich zu informieren.“ Aber es gibt auch ganz andere Reaktionen. Eine russische Kollegin habe beteuert, wie schlimm sie das alles findet. „Sie hat mit mir geweint.“ Schiattarella erzählt zudem von Russlanddeutschen in Lindenberg, die Geflüchteten aus der Ukraine helfen. Und von Westallgäuern, die Unglaubliches leisten, um das durch den Krieg verursachte Leid zu lindern.

Lesen Sie dazu auch: Flüchtlinge aus der Ukraine in Oberreute: „Wir wollen Danke sagen“

Über ihre Landsleute kann sie nur staunen: „Ich hätte nie gedacht, dass die Ukrainer solche Patrioten sind. So viele sind bereit, ihre Heimat zu verteidigen.“ Ihr Cousin etwa, der seit vier Jahren mit seiner Familie in Polen lebt, entschied sich, zurückzugehen. Erst verteidigte er Saporischja, dann erhielt er die militärische Ausbildung und ist Mitglied der Armee. Wo genau der 46-Jährige stationiert ist, weiß die Familie nicht. „Wir schreiben jeden Tag, das ist nur über spezielle Messenger-Dienste möglich.“

An Gefühlen hat Tetyana Schiattarella in den vergangenen Monaten viele Extreme erlebt. Erst wochenlang die Angst. Dann der Hass. „Hass ist ein so schweres Gefühl“, sagt sie nachdenklich. Und wie blickt sie in die Zukunft? „Ich bin sicher: Die Ukraine wird gewinnen.“

Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine finden Sie in unserem Newsblog.