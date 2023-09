Bei wem die Gedankenspiele um Klinikneubau im Westallgäu auf Skepsis stoßen

Debatte um künftiges Krankenhaus als Ersatz für die Gebäude in Wangen und Lindenberg. Was Kritiker zum potenziellen Standort auf grüner Wiese in Hergatz sagen.

Von Jan-Peter Steppat

17.09.2023 | Stand: 15:18 Uhr

Skeptisch sehen führende Vertreter des Wangener Fördervereins für das Westallgäu-Klinikum jüngst bekannt gewordene Gedankenspiele um den Neubau eines Krankenhauses für die Region außerhalb der Wangener Stadtgrenzen. Es könnte als Ersatz für die in die Jahre gekommenen Gebäude in Wangen und Lindenberg dienen. „Ich bin immer offen für Dinge, die funktionieren“, sagt Ralph Weishaupt, Vorsitzender des Vereins, der sich für den Erhalt des Westallgäu-Klinikums als Grund- und Regelversorger einsetzt und im Januar als Konsequenz aus der Zentralisierungsdebatte um die Häuser der Oberschwabenklinik des vergangenen Jahres entstanden ist.

