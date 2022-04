Geh- und Radweg im Lindenberger Baugebiet "Am Gierenbach" wieder befahrbar

Wegen der Erschließung des neuen Baugebiets musste die Stadt den Weg von Lindenberg nach Scheidegg verlegen. Nun ist er wieder offen.

16.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Der Geh- und Radweg von Lindenberg nach Scheidegg ist wieder durchgängig nutzbar. Die Erschließung des Baugebietes Am Gierenbach ist vorerst abgschlossen. „Wir sind mit unseren Arbeiten fertig“, sagt Bürgermeister Eric Ballerstedt auf Nachfrage.

250 neue Wohnungen entstehen in Lindenberg

Wegen der Erschließung des Baugebietes musste die Stadt den Geh- und Radweg ein Stück verlegen. Er war deshalb an dieser Stelle lange Zeit gesperrt. Mittlerweile ist der neue Weg auch asphaltiert.

In einem ersten Bauabschitt entstehen Am Gierenbach 48 Eigentumswohnungen, verteilt auf drei Mehrfamilienhäuser. Insgesamt sollen in der zentrumsnahen Lage in den nächsten Jahren 250 Wohneinheiten errichtet werden.