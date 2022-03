Gemeinde in Geldnot? Oberreute hat „fast nix mehr auf dem Konto“

Die Gemeinde Oberreute will 2,6 Millionen Euro unter anderem in Straßen, Grundstücke und Kinderkrippe investieren. Jetzt drohen die ersten Schulden seit Jahren.

21.03.2022 | Stand: 05:28 Uhr

Geld für eine Kinderkrippe, Grundstücke und den Straßenbau. Das sieht der Haushalt der Gemeinde Oberreute unter anderem vor. Gut 2,6 Millionen Euro will sie investieren. Kommt alles so wie geplant, hat die Gemeinde am Jahresende „fast nix mehr auf dem Konto“, wie es Bürgermeister Stefan Schneider formulierte. Mehr noch: Oberreute hätte erstmals seit zehn Jahren einen Berg Schulden. Der Rathauschef ist aber zuversichtlich, dass es am Ende nicht ganz so schlimm kommen wird. Und dafür gibt es Gründe.