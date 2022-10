Eine Informationsveranstaltung für Bürger soll es im November geben. Einen Standort für di Heizzentrale gibt es schon.

13.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Von einem „Meilenstein“ sprach am Ende Bürgermeister Stefan Schneider: Der Gemeinderat Oberreute hat in seiner jüngsten Sitzung so etwas wie den offiziellen Startschuss für das Projekt Nahwärme gegeben. Das Gremium beschloss, ins Bauleitverfahren zur Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Feuerwehrhaus/ Bauhof einzusteigen. Denn dort soll die Heizzentrale entstehen, die möglichst schon in einem Jahr kommunale Gebäude und Privathaushalte in der Ortsmitte mit Nahwärme versorgen soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.