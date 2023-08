Gemeinde Weiler-Simmerberg gibt Zuschuss zu Lift in Ellhofen

Die Dorfgemeinschaft Ellhofen hofft auf mehr Schnee in den kommenden Wintern. Um dafür gerüstet zu sein, will sie in den Straußberglift investieren.

02.08.2023 | Stand: 09:50 Uhr

Der Gemeinderat Weiler-Simmerberg hat einen Investitionszuschuss für den Straußberglift in Ellhofen zugesagt. Der Seilantrieb soll eine Überdachung erhalten, und auch die Anschaffung eines gebrauchten Ski-Doo zur Präparierung der Piste ist vorgesehen. Zurückgestellt hat das Gremium hingegen einen weiteren Zuschuss für die Erneuerung der Schaltschrank-Technik.

