In Röthenbach, Maierhöfen und Grünenbach tritt der Gemeinderat im Januar nicht zusammen. Ein Bürgermeister verbindet die Absage mit Kritik an der Politik.

21.01.2021 | Stand: 10:11 Uhr

Vom Konzert der Musikkapelle bis zum Feuerwehrfest: Nahezu alle Veranstaltungen in den Kommunen sind in den vergangenen Monaten ausgefallen. Mit einer Ausnahme: Die Gemeinderatssitzungen fanden seit April überall und regelmäßig statt. In drei der vier Argentalgemeinden ist das im Januar jedoch nicht so. Die Themen waren nicht so dringend, sagen die drei Bürgermeister Markus Eugler (Grünenbach), Martin Schwarz (Maierhöfen) und Stephan Höß (Röthenbach) unisono.