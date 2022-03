Gemeinderat Grünenbach setzt weiter auf Unterlagen aus Papier

Obwohl die Mitglieder gegenüber moderner Technik aufgeschlossen sind, lehnen sie ein Ratsinformationssystem ab. Warum die Gemeinde künftig trotzdem weniger ausdruckt.

12.03.2022 | Stand: 11:20 Uhr

Der Begriff ist relativ neu in der Kommunalpolitik, taucht aber immer häufiger auf. Ratsinformationssysteme liegen im Trend. Die Mitglieder des Kreistages erhalten ihre Unterlagen schon lange nicht mehr auf Papier, sondern in elektronischer Form. Und auch in immer mehr Gemeinderäten ersetzen Laptop oder Tablet die ausgedruckten Unterlagen auf dem Ratstisch. Nicht so in Grünenbach. Dort hat sich der Gemeinderat jetzt gegen diese Form entschieden.

Grünenbach hat früh Hybridsitzungen eingeführt

Der Technik feindlich gegenüber stehen Gemeinderat und Bürgermeister Markus Eugler nachweislich nicht. Als eine der ersten Kommunen hat Grünenbach im Verlauf der Corona-Pandemie auf hybride Gemeinderatssitzungen umgestellt. Während der Bürgermeister samt Schriftführerin und Zuhörern im Sitzungsraum Platz nimmt, schalten sich die zwölf Ratsmitglieder regelmäßig über das Internet zu. „Das wollen wir auch beibehalten, bis wir im Sitzungsraum auf das Tragen von Masken verzichten können“, sagt der Bürgermeister.

Schwierigkeiten bei der erforderlichen Nutzung der Technik hat er nicht. Im Gegenteil: Wie selbstverständlich wechselt er während der Sitzungen zwischen der Übersicht der Ratsmitglieder und Präsentationen.

Grünenbacher Räte wollen Wichtiges auf Papier lesen

Nachdem sich auch die Nachbarn Gestratz und Maierhöfen mit der Einführung eines Ratsinformationssystems beschäftigt hatten, war es kürzlich in nicht-öffentlicher Sitzung auch Thema in Grünenbach. Dort stand es allerdings gar nicht auf der Tagesordnung. „Das hat sich spontan ergeben“, sagt Eugler. Und er sei selbst überrascht gewesen, wie eindeutig die Meinungen im Gremium waren. Denn dort sei ein mögliches Ratsinformationssystem auf Ablehnung gestoßen. Zumindest die wichtigsten Informationen wollen die Ratsmitglieder auf Papier erhalten. Zu umfangreiche Dokumente, wie beispielsweise Satzungstexte oder Unterlagen zu Bauanträgen, will Eugler jedoch künftig digital zur Verfügung stellen. „Das passt für alle so“, sagt Eugler. So lasse sich eine Menge Papier einsparen. Nutzen will Eugler dafür die sogenannte „Bayernbox“, eine vom Freistaat angebotene Cloud-Lösung, die dem Datenschutz gerecht werde.

Ein Grund für die Ablehnung sieht Eugler in der derzeitigen Situation. Sitze ein Ratsmitglied zuhause vor dem Computerbildschirm, um die Gemeinderatssitzung zu verfolgen, dann sei ein gleichzeitiger Zugriff auf Online-Informationen schwierig.

Lesen Sie auch

"Ist das gut?"- Grundstücksvergabe in Gewerbegebiet Argental löst Kritik aus Landkreis Lindau

Auf einige Vorteile eines Ratsinformationssystems müssen die Grünenbacher Räte dadurch allerdings verzichten. Denn es ermöglicht auch den Zugriff auf ein Archiv und ein Durchsuchen der Unterlagen nach Stichwörtern.

Nachbargemeinde Gestratz setzt auf Ratsinformationssystem

Vor diesem Hintergrund ist beispielsweise im benachbarten Grünenbach Bürgermeister Engelbert Fink von dem 2021 in seiner kleinen Gemeinde eingeführten System überzeugt. Auch sei die Zusammenstellung der Informationen einer Sitzung sehr unkompliziert. Alle Ratsmitglieder erhielten in Gestratz einen finanziellen Zuschuss für ein elektronisches Gerät.