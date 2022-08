Gemeinderat Grünenbach begrüßt das geplante Projekt von vier Eigentümern und gewichtet die Energieerzeugung stärker als den Eingriff in das Landschaftsbild.

11.08.2022 | Stand: 17:15 Uhr

Rückenwind für die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage in Grünenbach: Der Gemeinderat unterstützt das Vorhaben. Zwar wurde in der Sitzung am Mittwochabend nicht abgestimmt, es gab aber viele und vom Grundsatz her ausschließlich positive Stimmen. „Wir denken innovativ“, sagte Bürgermeister Markus Eugler nach der Beratung.

