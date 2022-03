Geplanter Solarpark an der A 96 bei Wangen findet viel Zuspruch

Ortschaftsrat Niederwangen zeigt sich offen für Freiflächenanlage bei Wangen, die jährlich 3300 Tonnen CO2 einsparen soll. Wie die Gremiumsmitglieder argumentieren.

Von Bernd Treffler

10.03.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Eine große Freiflächenanlage zur Produktion von Sonnenstrom könnte auf dem Gebiet des Wangener Ortsteils Niederwangen entstehen. Der Solarpark ist entlang der Autobahn A96 auf einer Fläche von zehn Hektar geplant. Jetzt war er Thema im Ortschaftsrat Niederwangen. Dabei kamen die Sorgen der Anlieger zur Sprache, zugleich wurde der feste Wille der Ortschaftsräte deutlich, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Am Ende gab das Gremium eine eindeutige Empfehlung an den Gemeinderat Wangen ab, den nächsten Schritt im Bauleitverfahren für die Photovoltaik-Freiflächenanlage zwischen Humbrechts und Ettensweiler zu gehen. Bei einem vorangegangenen Informationstermin sowie in der Sitzung wurden viele Details zum Projekt bekannt.