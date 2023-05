Gerüchte um Standort: So geht es mit der Polizei in Isny weiter

Immer wieder gibt es Gerüchte um den Fortbestand des Polizeipostens in Isny. Nun bezieht Leiter Rainer Gruber Stellung und kündigt Veränderungen an.

02.05.2023 | Stand: 13:18 Uhr

Gute Nachrichten für Isny: Hauptkommissar Rainer Gruber hat im Verwaltungsausschuss der Stadt Isny erklärt, dass der Polizeiposten in Isny nicht nur erhalten bleibe, sondern sogar eine Sanierung und eine personelle Aufstockung geplant sei. Zur Lage in Isny sagte der Postenleiter in seinem Bericht für das Jahr 2022: „Isny ist eine sichere Stadt.“

