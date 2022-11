Geschichte des Feriendorfs Nadenberg in Lindenberg: Damals, als die Berliner kamen

Am 4. Dezember stimmen die Lindenberger über die Zukunft des Nadenbergs ab. Das Areal hat eine lange und wechselvolle Geschichte hinter sich.

25.11.2022 | Stand: 12:34 Uhr

Eine Fernsehlotterie, die Sowjetunion, ein späterer Bundeskanzler und ein holländisches Unternehmen – sie alle haben etwas mit jenem Areal zu tun, wegen dem es in Lindenberg zum Bürgerentscheid kommt: dem ehemaligen Feriendorf am Nadenberg. Die Diskussion über dessen künftige Nutzung bestimmt das Stadtgeschehen – mitunter auch sehr emotional. Aber wieso eigentlich? Wie kam das Feriendorf nach Lindenberg, welche Bedeutung hatte es für die Stadt – und seit wann überhaupt stehen die Häuser leer? Ein Blick zurück in die Geschichte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.