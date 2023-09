Das sagt Gesundheitsminister Klaus Holetschek beim Besuch der Rotkreuzklinik in Lindenberg

Wie geht es mit dem Krankenhaus in Lindenberg weiter? Der Minister hat sich vor Ort ein Bild gemacht. Was er für das Haus tun kann und wen er in Zugzwang sieht.

17.09.2023 | Stand: 19:07 Uhr

Die Herausforderungen sind riesig, die Voraussetzungen schwierig. In dieser Einschätzung sind sich der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Edith Dürr, Generaloberin der Schwesternschaft des Roten Kreuzes, einig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.