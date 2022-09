Gewerbegebiet Hammermühle: Bürgerinitiative übergibt über 1100 Unterschriften

Bürgerinitiative will das Gewerbegebiet verhindern und hat viele Unterstützer gefunden. Nun wurden die Listen im Rathaus Weiler abgegeben. Wie es weitergeht.

14.09.2022 | Stand: 18:07 Uhr

Die Bürgerinitiative (BI) „Kein Gewerbegebiet Hammermühle“ hat am Mittwoch im Rathaus über 1100 Unterschriften abgegeben – ein erster Schritt hin zu einem möglichen Bürgerentscheid. Entgegengenommen hat sie der Leiter des Ordnungsamtes, Patrick Walzer. Die in solchen Fällen übliche Übergabe an den Bürgermeister kam nicht zustande. Die Vertreter der BI hatten den Termin zuvor nicht mit Tobias Paintner abgestimmt – und dieser war am Mittwoch aufgrund einer ganztägigen Weiterbildung nicht im Rathaus.

