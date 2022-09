Bürgermeister Paintner sagt bei einer Infoveranstaltung zum geplanten Gewerbegebiet, dass es keine Alternativen Flächen gibt. Interesse der Firmen ist groß.

29.09.2022 | Stand: 19:57 Uhr

Die wohl wichtigste Frage kam am Schluss von Karl Eckart. Er wollte beim Informationsabend der Marktgemeinde zu einem möglichen Gewerbegebiet im Bereich Hammermühle wissen, ob die Kommune es nur interkommunal im Rahmen eines Zweckverbands verwirklichen will oder ob auch ein eigenes Gewerbegebiet in Frage komme. Die klare Antwort von Bürgermeister Tobias Paintner lautete: Es komme in Betracht, „dass wir es eigenständig machen“. Darüber habe der Gemeinderat aber noch nicht abschließend diskutiert.

