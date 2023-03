Hund frisst in Isny Rattengift - Giftköder auf Grundstück gefunden

Nach dem Gassigehen in Isny fiel einer Frau das verfärbte Zahnfleisch ihres Hundes auf, sie fuhr gleich zum Tierarzt. Gerade noch rechtzeitig, wie sich zeigte.

In Beuren bei Isny hat am Mittwoch ein Hund Rattengift gefressen. Wie die Polizei berichtet, fiel seinem Frauchen nach dem Gassigehen bei den Urseen eine Verfärbung am Zahnfleisch auf. Die Frau suchte eine Tierärztin auf. Weil das Tier das Gift noch nicht geschluckt hatte, war es zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Hundehalterin aus Isny entdeckte Rattengift auf ihrem Grundstück

Die Hundehalterin fand auf ihrem Grundstück ein Päckchen mit Rattengift und erstattete Anzeige. Die Polizeibeamten vermuten, dass das Gift absichtlich auf das Grundstück gelegt worden war. Es ist nicht klar, ob der Hund das Gift auf dem Grundstück oder während des Spaziergangs gefressen hat, so die Polizei weiter. Hinweise nimmt die Polizei Isyn unter Telefon 07562/976550 entgegen.

Giftköder im Allgäu: Was die Polizei Hundebesitzern rät

Alle Hundehalter ruft die Polizei zur Vorsicht auf und rät:

Geben Sie acht, was Ihr Tier zu sich nimmt.

Führen Sie Ihren Vierbeiner sicherheitshalber an der Leine.

Suchen Sie sofort einen Tierarzt auf, sobald Sie den Verdacht haben, Ihr Hund sei vergiftet worden.

Sollten Sie einen verdächtigen Gegenstand finden, sichern Sie ihn und rufen Sie die Polizei.

