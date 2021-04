Katholiken schreiben in der Stadtpfarrkirche in Lindenberg tausende Verse aus die Bibel ab – von Hand. Was hinter dem Aktion steckt und wie lange sie noch dauert.

Regelmäßig setzt sich Barbara Riepel an den kleinen Tisch, der unscheinbar im hinteren Bereich der Lindenberger Stadtpfarrkirche steht. Sie nimmt auf dem Holzstuhl Platz, setzt ihre Lesebrille auf, knipst die Leselampe an und schreibt Verse aus der Bibel ab. „Ich versuche es alle zwei Wochen für eine Stunde zu machen“, erzählt sie. 2016 hat sie im Pfarrbrief dazu gelesen und sofort Gefallen daran gefunden.