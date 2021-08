Goldschmiedin aus Scheidegg: Das macht Gold so besonders und wertvoll

Bei den Olympischen Spielen ist Gold das höchste der Gefühle. Tamara Sohler über die Symbolkraft, den materiellen Wert und die Herausforderung bei der Verarbeitung.

08.08.2021 | Stand: 11:38 Uhr

Gold ist ihr Leben. Sie trägt es privat als Schmuck und den Begriff "Gold" sogar als Tattoo. Tamara Sohler (33) aus Scheidegg ist Goldschmiedin. Vor zwei Jahren hat sich die Westallgäuerin selbstständig gemacht mit der "24 Karat Goldschmiede" in Ravensburg. Im Interview erzählt sie, weshalb sie Gold sie faszinierend findet, welche Symbolkraft Gold besitzt und was beim Verarbeiten die größte Herausforderung ist.

Ist „Goldstück“ das größte Kompliment, das ein Mann einer Frau machen kann?

Tamara Sohler: Ja, dem würde ich zustimmen, Gold hat eine hohe Wertigkeit und besitzt eine große Symbolkraft – es steht für die Sonne, für das Strahlen, für Eleganz, für Qualität, für Unvergänglichkeit. Also, wer würde sich darüber nicht freuen, mit diesen Eigenschaften beschrieben zu werden?

Was war Ihr erstes Schmuckstück aus Gold?

Sohler: Das war tatsächlich mein Taufarmband. Von dem her bin ich also quasi mit Gold groß geworden.

Gold ist ihr Leben: Tamara Sohler hat sich vor zwei Jahren selbstständig gemacht. Bild: Furkan Gargar

Durch die Olympischen Spiele ist Gold wieder in aller Munde. Sportler aus aller Welt geben in Tokio alles dafür, eine Goldmedaille zu gewinnen. Können Sie das nachvollziehen?

Sohler: Ja. Gold ist seit Jahrhunderten ein wichtiges Zahlungsmittel und nicht nur bei der Schmuckverarbeitung unverzichtbar. Platin ist zwar auch wertvoll – aber wenn man einen Sportler fragen würde, ob er lieber eine Gold- oder Platinmedaille haben möchte, würden 80 Prozent wohl Gold sagen. Gold besitzt einfach diese einmalige Strahlkraft, die es so besonders macht und zudem als Statussymbol gehypt wird.

Was gefällt Ihnen daran?

Sohler: Gold ist einfach ein tolles Material zum Verarbeiten. Man kann vieles daraus gestalten – und eine solche Hochglanzfläche hat kaum ein anderes Edelmetall. Zugleich ermöglicht Gold, dass man sich in der Oberflächenbearbeitung total austoben kann. Gold trage ich auch gerne privat, bin also ein absoluter „Goldfan“. Ich fühle mich damit wohl – es ist ein schöner, warmer Ton, der vielen Frauen steht.

24 Karat stehen für pures Gold

Ist Gold gleich Gold – oder gibt es Unterschiede?

Sohler: Es gibt verschiedene Abstufungen beziehungsweise Legierungen. Wenn 999 von 1000 Teilen in der Legierung Gold sind, spricht man von Feingold. Die Reinheit von Gold wird auch in Karat angegeben. Pures Gold sind 24 Karat – daher auch der Name meiner Goldschmiede. Dann gibt es noch 750er, also 18 Karat, 585er, das sind 14 Karat, und 333er, das sind acht Karat. Der restliche Anteil des Materials sind andere Metalle wie Kupfer und Silber.

Woher bekommt eine Goldschmiedin eigentlich ihr Material?

Sohler: Ich beziehe mein Gold von der Allgemeinen Gold- und Silberscheideanstalt in Pforzheim – das ist eine Art Großhändler. Dort kann ich auch die Goldspäne, die in meiner Werkstatt beim Verarbeiten abfallen, sowie Altgold wieder aufbereiten lassen, indem es in einem aufwendigen industriellen Verfahren analysiert und recycelt wird. Denn weggeworfen wird nichts. Dazu ist das Material viel zu wertvoll. Das Material ist dort eigentlich immer abrufbereit. Das ist wichtig, denn man bestellt nicht auf Vorrat, sondern immer nach Auftragslage.

Geht das über Nacht?

Sohler: Ja, wenn ich heute was bestelle, kann es am nächsten Tag verarbeitet werden. Die Umsetzung selbst dauert aber natürlich einige Zeit, da weitgehend alles von Hand gearbeitet wird. Wenn ich ein neues Schmuckstück anfertige, muss der Kunde schon mit sechs bis acht Wochen rechnen. Umso größer ist dann aber die Freude.

Was kann man aus Gold machen – und was nicht?

Sohler: Im Bereich Schmuck eigentlich alles, wie Anhänger, Ringe oder Ketten. Ein Gewinde zum Beispiel oder diverse Verschlusstechniken machen aber keinen Sinn. Dafür verwendet man besser Stahl oder Ähnliches, was härter ist. Was ganz besonders ist: Man kann zum Beispiel aus der alten Brosche der Großmutter einen neuen Ring im neuen, modernen Design, ganz nach seinem eigenen Geschmack anfertigen lassen. Das ist ein schöner Gedanke der Nachhaltigkeit und der Symbolik – und für mich persönlich der spannendste und schönste Aspekt, den Gold aufweist.

Eine heiße Flammen bringt Gold zum Schmelzen

Was ist die größte Schwierigkeit bei der Verarbeitung von Gold?

Sohler: Den Schmelzpunkt zu erkennen. Ich arbeite mit einer extrem heißen Flamme – mit einem Acytelen-Sauerstoff-Gemisch, mit dessen Hitze man auch Schweißen könnte. Bei 880 bis 900 Grad schmilzt das Gold schnell weg, wenn man nicht aufpasst. Das geht innerhalb von Sekunden. Dann muss man komplett von vorn anfangen. Gold kann zwar wieder eingeschmolzen werden, aber das kostet richtig viel Zeit.

Was ist das häufigste Schmuckstück, das Sie aus Gold fertigen?

Sohler: Im Moment sind ganz klar Trauringe mein Hauptgeschäft, dicht gefolgt vom Andenkenschmuck.

Woher kommen Ihre Kunden?

Sohler: Natürlich aus Ravensburg und dem oberschwäbischen Gebiet, tatsächlich kommen aber auch viele aus dem Westallgäu, aus Scheidegg, meinem Heimatort, und Umgebung, was mich sehr freut. Aber auch aus Vorarlberg kommen Kunden zu mir – oder manche sogar aus Köln, aus der Pfalz oder aus der Schweiz, die mich zum Beispiel bei Instagram entdeckt haben und meine Arbeit interessant finden. Es läuft enorm viel über Social Media und ich lebe natürlich auch von der Mund-zu-Mund-Propaganda, worüber ich super happy und dankbar bin.

Wie viel Gold steckt in einem klassischen Ring?

Sohler: Das hängt von der Größe ab – aber Pi mal Daumen würde ich sagen, etwa sieben bis acht Gramm.

Und was bezahlt man dafür?

Sohler: Die Preisspanne ist sehr groß. Es kommt auf jeden Millimeter an, auf den Aufwand, auf die Ringgröße, ob mit oder ohne Steinbesatz... Daher kann ich pauschal keinen Preis nennen. Ich würde aber behaupten, ich bekomme für fast jedes Budget, mit mal mehr oder weniger Kompromissen, einen schönen Ring umgesetzt.

Gibt es noch teurere Materialien in der Schmuckherstellung – oder ist Gold das Nonplusultra?

Sohler: Platin ist wertvoller, auch wenn man intuitiv auf Gold tippen würde. Das merkt man auch gleich beim Anfassen, die Haptik ist anders, es ist schwerer. Aber Platin ist eben auch farblich gesehen die kühlere Variante. Ich persönlich würde trotzdem immer Gold bevorzugen. Es leuchtet einfach schöner. Abgesehen vom emotionalen Wert, ist es zudem eine gute Geldanlage, die über Generationen weitergegeben werden kann.